Realiseringen af et nyt hovedstrøg i Rødovre er kommet et skridt nærmere.

Hovedstrøg rykker nærmere

Vestegnen - 26. juni 2019 kl. 06:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rødovre Kommune har indgået en aftale med en privat grundejer og vedtaget de første lokalplaner for udvikling af Bykernen. Dermed er realiseringen af et nyt hovedstrøg i det centrale Rødovre kommet et skridt nærmere.

Det er en central del af Rødovre, der skal omdannes. En del af det centrale Rødovre fremstår i dag som et ældre og slidt industri- og erhvervsområde. I de kommende år skal det omdannes til et attraktivt område, som blandt andet byder på byliv, moderne boliger og rekreative områder. Et vigtigt element i Bykernen bliver et nyt strøg, som blandt andet løber igennem det nye kvarter Karrébyen og skaber nye pladser og stræder for de bløde trafikanter. Hovedstrøget kommer til at strække sig fra Rødovre Centrum over Rådhuspladsen og gennem et område, som i dag er delvist bebygget, frem til Tæbyvej.

Rødovre Kommune har tidligere lejet sig ind i bygningen Gunnekær 62-64, som har huset kommunens social- og sundhedsforvaltning. En ny aftale med ejeren af bygningen betyder, at bygningen nu kan rives ned, så der bliver gjort plads til det hovedstrøg, som er en central del i udviklingen af Bykernen.

- Det er en meget vigtig brik, der nu er faldet på plads. Det er en afgørende forudsætning for at komme i gang med realiseringen af den del af området, som hedder Karrébyen. Kommunen er primus motor for udviklingen, men vi respekterer samtidigt de omkringliggende private grundejere i området, så det kommer til at ske i et tempo, som passer dem, siger borgmester Erik Nielsen.

Rødovre Kommune har indgået aftale om forholdene for fraflytning af lejemålet på Gunnekær, og der er indgået aftale om mageskifte med en privat grundejer. Det betyder, at Rødovre Kommune får et mere sammenhængende areal og dermed bedre mulighed for, at en ny, kommende administrationsbygning kan få direkte adgang til Hovedstrøget og bidrage til mere liv.

De to lokalplaner, som starter omdannelsen af Bykernen, er netop blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen, efter at have været i høring.