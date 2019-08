Se billedserie Anne Louise Nielsen og Jeroen Bisschop har udsigt over Vestegnen - og vil gerne være en del af lokalområdet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Hoteller kigger på personen - resten kan læres

Vestegnen - 11. august 2019 kl. 07:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er utvivlsomt mange, som kører forbi Scandic i Hvidovre eller Glostrup, og ikke aner, hvad der egentlig foregår bag de grå facader. For hoteller er jo noget, man rejser til over en længere distance.

Både Scandic Hotel ved Avedøre Havnevej i Hvidovre og Scandic Hotel ved Roskildevej i Glostrup/Brøndby, er imidlertid virksomheder, som i høj grad er en del af lokalsamfundet på Vestegnen.

Og de vil gerne være det i endnu højere grad, fastslår Anne Louise Nielsen og Jeroen Bisschop, der er general managere på Scandic i henholdsvis Hvidovre og Glostrup.

Det gælder både på medarbejdersiden, og når det handler om restauranterne og forskellige events.

Hotellerne i Hvidovre og Glostrup har henholdsvis cirka 85 og cirka 60 medarbejdere i forskellige funktioner, så der er tale om relativ store arbejdspladser. Og man er ikke bange for at ansætte medarbejdere med forskellige kulturer, eller folk på kanten af arbejdsmarkedet.

- Vi ser mest på de personlige kompetencer. Vi tror på mennesker - og investerer i mennesker. Vi plejer at sige: »Vis hvad du kan - og det du ikke kan, det kan vi lære dig«. Men naturligvis skal man som medarbejder på et hotel have et service-gen, og man skal kunne lide at gøre andre mennesker glade, påpeger Anne Louise Nielsen og Jeroen Bisschop.

Hoteller med mangfoldighed Scandic-kæden er kendt for både at tage socialt ansvar, samfundsansvar og bæredygtighed i bred forstand meget seriøst. Og blandt andet derfor er der stor fokus på mangfoldighed, når der ansættes nye medarbejdere.

Fx er en sproglig barriere ikke noget problem. Hvis personen er den rigtige, så investerer Scandic i sprogkurser i arbejdstiden via VUC i Hvidovre. Der er tale om et forløb over ni uger, hvor de sproglige kompetencer opgraderes.

Scandic i Hvidovre og Glostrup medvirker også til at hjælpe borgere, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, til at komme i gang. Det kan eksempelvis være gennem praktikforløb, som kan ende ud i en egentlig ansættelse - hos Scandic eller andre hoteller. Det sker blandt andet gennem et intensivt samarbejde med de lokale jobcentre.

- Vi har en stor mangfoldighed. Det gælder både i nationaliteter og kultur, og det gælder i forhold til mennesker, som har det svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Her vil vi gerne gå ind og tage ansvar. - Fx har vi blandt de ansatte i Glostrup 18 nationaliteter repræsenteret, og i Hvidovre er det 16 nationaliteter, fortæller de to general managere.

Indsatsen handler til en vis grad om, at det kan være svært at rekruttere medarbejdere til hoteljobs. Der er stor efterspørgsel, og det er nødvendigt at »gøre sig lækker« i forhold til potentielle medarbejdere.

Og det er lykkedes for Scandic, som i forskellige undersøgelser scorer meget højt i medarbejdertilfredshed og trivsel, og evnen til inklusion af medarbejdere. I øvrigt uden det går ud over gæstetilfredsheden.

En del af lokalsamfundet Størstedelen af de to hotellers medarbejdere kommer fra Vestegnen, og det er en kvalitet, siger Anne Louise Nielsen og Jeroen Bisschop.

- Dels vil vi gerne være en del af lokalsamfundet, dels giver det en større fleksibilitet, når der ikke er så stor afstand mellem hjem og arbejdsplads.

De to hoteller har en ambition om at være endnu mere aktive i lokalsamfundet - også ud over det tætte samarbejde med jobcentrene. Eksempelvis modtager man med åbne arme praktikanter fra skolerne, så de unge mennesker kan snuse til de mange spændende funktioner, der er på et hotel. I den forbindelse har man »adopteret« en 8. klasse fra Albertslund, som får lov til at prøve tingene af i praksis. Foruden at give de unge mennesker nogle gode oplevelser, så er det også håbet, at det kan inspirere nogle af dem til en uddannelse og karriere inden for de mange områder, som findes på et hotel.

Anne Louise Nielsen og Jeroen Bisschop vil også gerne have et tættere samspil med lokalområdet, når det handler om at bruge de faciliteter, man råder over på Scandic i Glostrup og Hvidovre - blandt andet restauranterne, der har åbent ugen rundt og byder på mange muligheder.

Senest har Jeroen Bisschop spurgt ind til Glostrup-borgernes favoritret, og det betød, at der blev arrangeret en tarteletaften.

Scandic i Glostrup og Hvidovre Scandic i Glostrup ligger på Roskildevej 550 i Brøndby/Glostrup. General manager er Jeroen Bisschop

Hotellet er bygget i 1988 og løbende moderniseret.

De fem etager rummer 120 værelser, 13 mødelokaler, restaurant mm.

Scandic i Hvidovre ligger på Kettevej 4 i Hvidovre. General manager er Anne Louise Nielsen.

Hotellet er bygget i 1979 og løbende moderniseret. Scandic Hvidovre kunne i juni fejre 40-års jubilæum.

De seks etager rummer 207 værelser, 19 mødelokaler, restaurant mm.

Begge hoteller er en del af Scandic-kæden, der er Nordens største hotelkæde med 280 hoteller i drift og under udvikling. Hotellerne ligger primært i Norden, men Scandic har også hoteller i Polen og Tyskland.