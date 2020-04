Se billedserie Tømrer Jens Erik Kruse, driftschef Flemming Madsen (i midten) og byggeleder Sune Waage Hansen foran skurbyen som Ajos har etableret og drifter.

Hospital udvides: De har styr på byggepladsen

Vestegnen - 22. april 2020 kl. 06:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i en coronatid fortsætter udvidelsen af Hvidovre Hospital. I alt 32.000 kvadratmeter, der skal rumme en ny fælles akutmodtagelse, et barselafsnit, en ny børneafdeling samt en ny hjerteafdeling, skal tilføres den eksisterende bygningsmasse, hvor der også sker ombygninger.

Det stiller store krav til den ansvarlige for byggepladsentreprisen, og den opgave ligger hos virksomheden Ajos a/s, der er Danmarks førende på området.

Som byggepladsentreprenør er Ajos ansvarlig for, at byggepladsen fungerer optimalt døgnet rundt, så der er fremdrift i byggeriet. Det indebærer også at holde styr på skurforhold, byggestrøm, vand og varme, vagter, hegn, overvågning, logistik, alle veje inklusive adgangs- og flugtveje og meget mere. Kort fortalt alle de nødvendige opgaver plus løsning af de uforudsete og pludseligt opståede udfordringer.

- Kontrakten mellem Ajos og Hvidovre Hospital har nu kørt i 31 måneder, og den er nu blevet forlænget indtil juni 2021, hvor udvidelsen af hospitalet skal stå færdig. Efter den officielle færdiggørelse har vi yderligere to måneders arbejde med at nedtage alle midlertidige installationer og generelt fjerne ethvert spor af, at der har været en byggeplads, som har beskæftiget hundredvis af håndværkere, siger Flemming Madsen, driftschef for byggepladsindretning i Ajos.

Kræver ekspertise Alle tiltag sker i samarbejde med byggeledelsen. Lige nu har Ajos 25 medarbejdere tilknyttet Nyt Hospital Hvidovre. Byggeriet har været forsinket af andre årsager, hvilket har påvirket planlægningen hos Ajos.

- På Hvidovre Hospital sikrer vi fremdriften i 32.000 kvadratmeter komplekst byggeri, hvor ikke mange rum er ens. Vi er den mangearmede blæksprutte som garanterer, at alting kan lade sig gøre. Vi sørger for, at håndværkerne kan gøre det, de er gode til, og vi løser både de planlagte og de uforudsete opgaver. Vi bliver så længe, kunden har brug for vores hjælp, siger Flemming Madsen.

Etablering og drift af byggepladser kræver stor ekspertise, overblik og styr på alle detaljer. Som ansvarlig for byggepladsentreprisen skal man desuden kunne forudse udfordringerne og have løsningerne klar, før problemerne opstår. Eksempelvis en asfaltering af pladsen, hvor der aflæsses byggematerialer, eller tiltag så håndværkerne kunne køre med lifte ved facademonteringen.

- Vi sikrer en professionel og optimeret logistik på pladsen gennem vores logistikprogram. I programmet booker byggepladsaktørerne tid til at få vareleverancer ind på byggepladsen, materialer ind i bygninger, plads på oplagspladser eller booker mødelokaler og materiel. På den måde sikrer vi, at der ikke opstår logistikproblemer, fordi alle aktører skal ind på pladsen samtidigt, siger Flemming Madsen.

Altid i beredskab Ajos' medarbejdere holder også et beredskab af pumper klart, hvis vejrudsigterne lover store mængder nedbør. Det er ligeledes Ajos, som løbende forøger eller reducerer størrelsen af byggepladsens skurby, så den altid er dimensioneret til det varierende antal håndværkere på pladsen.

- Nogle gange er der op til 300 håndværkere i gang. De skal have opholdsrum, omklædning, kantine mv. og det hele skal rengøres løbende. Det er som en elastik, der hele tiden skifter mellem at være spændt og mindre spændt, siger Flemming Madsen.

Uanset vejrforholdene skal Ajos sikre, at det 32.000 kvadratmeter store råhus under byggeriet ikke har en temperatur indenfor, der er under 15 grader i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Den betingelse er netop blevet forlænget til også at inkludere april og maj.

Modtagestuer til coronapatienter Netop nu og igennem de seneste uger har Ajos spillet en væsentlig rolle i Hvidovre Hospitals coronavirus beredskab.

De har blandt andet etableret 16 modtagestuer i en montagehal i en del af det 600 kvadratmeter store råhus, som stod færdigt. Her er nu strøm, lys, vand og varme til modtagelse af patienterne, før de kan overføres til en hospitalsstue. Ajos har også på få dage leveret og opstillet en hejs, der udelukkende skal anvendes som indgang for coronasmittede.

- Det er en stor opgave at være byggepladsentreprenør og meget spændende, og der er ingen opgaver, vi ikke kan løse af planlagte eller uforudsete opgaver, siger Flemming Madsen.