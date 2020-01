Se billedserie I isolationsstuerne på Hvidovre Hospital kan der skabes undertryk, så eventuel smitte ikke siver ud fra rummet.

Hospital klar til Corona-virus

Vestegnen - 29. januar 2020 kl. 11:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beredskabet på Hvidovre Hospital har endnu ikke været i aktion i forbindelse med det aktuelle udbrud af coronavirus.

Den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital er det ene af to steder i Danmark, hvor man har personale og faciliteter til at undersøge og behandle patienter, der enten er mistænkt for eller har fået konstateret en alvorlig smitsom sygdom. Hvidovre dækker hele Østdanmark.

På afdelingen kan man godt mærke, at der lige nu er stor opmærksomhed og fokus på coronavirus - både hos læger og i befolkningen.

56 sengepladser står klar Hvidovre Hospital har altid 56 sengepladser klar. Her er personale og faciliteter til at undersøge og behandle patienter, der enten er mistænkt for eller har fået konstateret en alvorlig smitsom sygdom.

Hvidovre Hospital dækker hele Østdanmark.

- Der ligger nogle meget detaljerede retningslinjer for, hvad patienterne skal spørges om, og der indgår også spørgsmål om patienterne har været i områder, hvor der er konstateret coronavirus. Hvis læger eller andet sundhedspersonale stadig er i tvivl, så kan de ringe til afdelingen her, og jeg kan roligt fastslå, at vi aktuelt får mange flere henvendelser end vi normalt får, siger Gitte Kronborg, der er overlæge på den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital.

Hun fortæller også, at beredskabet ikke er blevet udvidet i den nuværende situation.

- Det er vurderingen, at sandsynligheden ikke er stor for, at coronavirus kommer til Danmark. Vi har ikke engang haft et tilfælde, hvor en person skulle undersøges for det, fortæller Gitte Kronborg.

Isolationsstuer står klar Skulle det ske, så står beredskabet klar på Hvidovre Hospital 24 timer i døgnet.

Hvis der er mistanke om, at en person kan være smittet med coronavirus, så får hun eller han besked om at blive hjemme og vente på ambulancen. Det er no-go at tage til den praktiserende læge, akutmodtagelsen eller lægevagten, og dermed risikere, at andre bliver smittet.

- Ambulancepersonalet er iklædt dragter, som beskytter mod smitte. Isolationsstuerne på afdelingen har direkte adgang til terræn, så ambulancen kører direkte op foran stuen, og dermed er der ikke er risiko for smitte andre steder på hospitalet. Derefter vil patienten blive undersøgt - og eventuelt behandlet - på stuen, hvor der kan skabes undertryk, så smitte ikke spredes ud fra sengestuen. Personalet bærer desuden særlige dragter, som beskytter mod smitte, fortæller Gitte Kronborg.

Der er nogle helt faste regler for, hvordan personalet skal håndtere smitterisikoen - blandt andet hvordan de tager de beskyttende dragter af igen og effektivt gøre rent, så man forebygger smittespredning.

Når ambulancen har løst sin opgave på Hvidovre Hospital, bliver den rengjort og desinficeret.



Hvidovre Hospital har klare regler for at undgå smitte.



Ingen grund til panik På den infektionsmedicinske afdeling vil der blive taget prøver af patienten for at få af- eller bekræftet, om vedkommende er smittet med coronavirus. Og skulle det være tilfældet, så går en behandling i gang.

Langt de fleste mennesker, der er sunde og raske, behøver ikke være bekymrede, hvis de skulle blive smittet. Det er først og fremmest ældre og svækkede borgere, der har en risiko for ikke at kunne slå sygdommen ned.

Når en person indlægges med en mistanke om at være smittet, så er det ikke sådan, at man automatisk tjekker familie og pårørende.

- Vi går ikke ud og tester raske mennesker, men vi fortæller dem, hvilke symptomer, de skal være opmærksomme på, og at de skal reagere, hvis de oplever disse symptomer, siger Gitte Kronborg.

Der altså understreger, at sandsynligen for, at coronavirus kommer til landet, ikke er stor.

- Jeg kan naturligvis ikke afvise det, men med det billede, vi lige nu har, så er der altså ikke grund til hverken bekymring eller panik, understreger hun.

Den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital er højt specialiseret, og har årelang erfaring i at håndtere denne type af smitsomme sygdomme. Tidligere har der været tale om blandt andet sygdomme som mers og sars og ebola.