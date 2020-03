Se billedserie Catja Dragsbæk fra Albertslund er en af de tre kvinder, der står bag løbefællesskabet "Royal Runners" i Taastrup. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hos "Royal Runners" handler det om grin og hygge - og motion

Vestegnen - 10. marts 2020 kl. 07:01 Af Kristina Herlev Wulff

Du har snøret de fornuftige løbesko. Trukket den svedabsorberende hue ned over ørerne. Sat det ene ben foran det andet. Men efter hvert eneste løbeskridt tæller du minutterne af ren kedsomhed.

Lyder det bekendt? Så er du ikke alene.

- Inden jeg fik børn, syntes jeg, det var så kedeligt at løbe. Jeg ville hellere alt muligt andet, fortæller Catja Dragsbæk fra Albertslund.

Men da først børnene var en del af hverdagen, ændrede det sig fuldstændig.

- Nu synes jeg, det er så dejligt nemt, siger Catja Dragsbæk.

Og nu vil hun have dig med ud at motionere.

Sammen med Maria Jensen og Stina Lycik fra Taastrup står hun bag løbefællesskabet »Royal Runners«.

Her mødes motionister mandag, onsdag og søndag for at få rørt sig.

Og du behøver ikke engang have dankortet op af lycra-lommen.

- Alle kan være med. Og vi vil helst ikke se begrænsninger. Vi vil også gerne have nogen med, som aldrig har løbet før. Og som måske starter fra nul af, siger Catja Dragsbæk.

Fællesskabet er et af 65 steder i Danmark, der er udpeget til »Royal Runners«-fællesskaber.

Ideen er at træne op til kronprinsens store løb, men mindre kan altså også gøre det.

- Der er også stort fokus på, at det er træningsfællesskaber, der kan fortsætte efter "Royal Run". Og det er også det, vi fokuserer på. At folk har lyst til at blive. Vi ser det heller ikke som nogen hindring, at folk ikke har lyst til at løbe "Royal Run", forklarer Catja Dragsbæk.

Motionisterne mødes ved Taastrup Idræts Klubs minigolfbane på Parkvej i Taastrup, så de kan motionere i det fri.

Og afstanden kan faktisk også gøre det ud for ekstra motion.

- Jeg synes jo ikke selv, det er langt væk. Og det er også en mulighed for at få lidt ekstra motion ved at hoppe op på cyklen eller finde nogen, man kan følges med. Jeg har i hvert fald selv tænkt mig at se, om der er nogen, jeg kan få lokket med. Og så kan vi have turen sammen, siger Catja Dragsbæk.

Du kan læse mere på Facebooksiden »Royal Runners 4 Life - Taastrup«.