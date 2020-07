Der er mulighed for at opleve letbanetoget i fuld skala.

Hop på letbanetoget - med rabat

Børn og voksne kan komme til at sidde i et af de kommende letbanetog, hvis de tager en tur til Sporvejsmuseet. Vestegnens læsere får rabat på den i forvejen lave entrépris.

Leverandøren af letbanetogene, tyske Siemens, har bygget en model - en såkaldt mock-up - i fuld størrelse af den forreste fjerdedel af et letbanetog. Den næsten seks tons tunge model er nu transporteret til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor de besøgende kan se og opleve, hvordan næste generation af moderne sporvogne kommer til at tage sig ud.

Og her skal man over i den trykte udgave af Vestegnen, hvor man også kan finde denne artikel. Det gælder om at medbringe den rabatkupon, der gengives ved den trykte artikel.

Entrébilletterne er i forvejen billige på grund af de tilskud, som en række kulturinstitutioner har fået i kølvandet på coronakrisen. Med den ekstra læserrabat er entréprisen indtil 9. august på 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn fra 3-12 år.

Der er mulighed for at se letbanetoget i fuld skala, og få mere information om letbanen, som fra 2025 skal køre på tværs af Vestegnen.

Billederne kan ses i Sporvejsmuseets udstilling. Men det er selvfølgelig endnu bedre at se og opleve "the real thing" - eller i hvert fald så godt som. Sporvejsmuseets besøgende kan se en model i fuld størrelse af et af de kommende letbanetog, og der er mulighed for at komme ind og sidde i letbanetoget og dermed få en god fornemmelse af, hvordan det bliver at tage en tur.