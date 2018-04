Hop i Badesøen: Musikprogram er fuldendt

En af de allerstørste stjerner inden for dubmusikken, Mad Professor, kommer til Badesøen Festival den sidste lørdag i august.

Vestegnen - 27. april 2018

Det album-aktuelle algeriske ørkenrockband Imarhan og dublegenden Mad Professor er tilføjet til Badesøen Festivals musikprogram for 2018, som præsenteres af internetradioen The Lake og spillestedet Forbrændingen i Albertslund.

Tidligere er Anna Von Hausswolff, Sjæl I Flammer ft. Kasper Winding og Yo La Tengo offentliggjort på plakaten. Senere præsenteres det fyldige program for pop-up-koncerterne og radioscenen.

Ørkenmusik

Tuareg-bandet Imarhan udgav i 2016 deres debutalbum Imarhan, og bandet har netop udgivet albummet Temet, der introducerer mere funk, fuzz, disco og rock i deres algeriske ørkenmusik.

Bandet kombinerer de musikalske tendenser fra det sydlige Algeriet, hvor moderniteten er slået mere igennem end i nord, hvor tuareg-folket primært opholder sig, og hvorfra Imarhans musikalske univers også udspringer. Imarhan er moderne ørkenrock med dybe rødder i den musikalske tradition, som blandt andet Tinariwen kommer fra.

Live er Imarhan kendt for ekstatiske live shows, der indbyder til dans til groovy rytmer. Temet, den nye plades titel, betyder forbindelser. Det er bandets opråb om, at vi alle er forbundet, og det kun er ved accept af, at vi alle er forbundne, at vi kan løse alle kulturers problemer.

Mad Professor

En af de allerstørste stjerner inden for dubmusikken er Mad Professor. Siden de tidlige 80´ere har han fra sin base i London udgivet et utal af plader på sit eget legendariske Ariwa-label, der ud over stakkevis af Mad Professor-albums også har udgivet plader med Lee Scratch Perry, U-Roy og mange andre store dub-navne.

Mad Professsor fik sit navn allerede i skolen på grund af sine talenter og eksperimenter med elektronisk udstyr og musik. I 1995 inviterede Massive Attack ham til at remixe hele deres andet album Protection. Det udkom under titlen No Protection og blev endnu et gennembrud for Mad Professor. Albummet opnåede massiv hype og var kraftigt medvirkende til dubbens opblomstring i 90´erne. Mad Professor tilskrives ofte æren for at føre dubmusikken ind i den digitale alder, og hvad Lee Scratch Perry er for førstegenerationen af dubmusikken, er Mad Professor for andengenerationen.

Folkeligt

Badesøen Festival fandt sted for første gang i juli sidste år. I år falder festivalen den sidste lørdag i august, og de nu fem annoncerede koncerter viser spændvidden i Badesøens nysgerrige og opsøgende program, hvor det folkelige og det fremmede går hånd i hånd.

The Lake Radio, som kuraterer musikprogrammet, har et brændende ønske om at gøre det eksperimenterende folkeligt og samtidigt eksperimentere med folkeligheden. Senere vil festivalens pop-up-program, samt radioprogram blive offentliggjort.

Man kan læse mere på www.badesoen.dk