Holmene rykker: - Så er vi i gang

Holmene ved Avedøre Holme

Indtil 1960’erne var området, der i dag er kendt som Avedøre Holme, fyldt med små øer, indsøer og frodig natur, der fik lov at vokse vildt.



I 1960’erne blev området kunstigt inddæmmet, jordopfyldt og gjort til et af Nordens største erhvervsområder.



De ni nye øer skal placeres ud for Avedøre Holme.



De ni nye øer skal anlægges med overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder i hovedstadsområdet. Udgifterne til projektet skal betales med de indtægter, som kommer ind ved at aftage overskudsjord - et skøn lyder på 2,7 milliarder kroner. Økonomisk skal Holmene-projektet hvile i sig selv, og opstår der et overskud, vil det blive brugt til endnu bedre infrastruktur.



Holmene er et cirka 3,2 millioner kvadratmeter grønt erhvervsområde. Der vil være plads til cirka 380 nye virksomheder med tilsammen op mod 12.000 nye arbejdspladser.



Det indgår som en mulighed i projektet, at der på den ene af de nye øer - »Green Tech Island« - er mulighed for at opføre et nyt, moderne spildevandsanlæg, som i givet fald skal afløse de nuværende renseanlæg i hovedstaden og på Avedøre Holme. Der er dog ikke taget endelig stilling til denne del af projektet.



Holmene skal udgøre en grøn og frodig stormflodssikring, der beskytter både Hvidovre og hovedstaden mod elementernes rasen fra syd.



Holmene skal rumme 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje. Holmene er et naturplus-projekt, der skal skabe markant mere natur, når det står færdigt, end der er i dag.



Området bliver fyldt med rekreative naturoplevelser til både børn, unge, familier og ældre med løberuter og supercykelstier og mulighed for vandsportsaktiviteter som kajak, svømning og undervandsjagt. Og der bliver etableret udsigtstårn og områder med mulighed for at iagttage fugle -og dyrelivet, marinespots til naturformidling til skoleklasser og andre interesserede, og havhaver og strand, der giver mulighed for picnic og badning.



I forbindelse med Holmene-projektet vil der blive anlagt 18 kilometer ny kystlinje. Det betyder, at den grønne forbindelse fra Kalvebod Fælled og Kalveboderne mod nord til Strandparken mod syd bliver fuldendt.