Vallensbæk bliver landets første holdspils-kommune.

Holdspil skal give trivsel og sundhed

Vestegnen - 02. december 2017 kl. 16:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fællesskabet omkring holdspil er med til at motivere og fastholde folk i gode motionsvaner, og det skal nu udnyttes i Vallensbæk Kommune.

Kommunen indgår nu et ambitiøst samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet om at blive landets første holdspilskommune.

I første omgang betyder det, at der sættes gang i en række motionsprojekter, hvor børn i folkeskolen, jobsøgende og seniorer får et skræddersyet tilbud om at røre sig mere.

Borgmester Henrik Rasmussen glæder sig over udsigten til en målrettet indsats for at motivere borgere i alle aldre til at bevæge sig:

»Vi er glade for, at vi med dette samarbejde kan tilbyde flere borgere i Vallensbæk at deltage i aktive fællesskaber og forhåbentlig fremme en positiv udvikling for disse,« siger Henrik Rasmussen.

»Vi vil gerne være en kommune, der går forrest i forhold til at skabe trivsel i folkeskolen. Vi vil også tænke i nye veje til sundhed og trivsel for ældre - og for dem, der står udenfor arbejdsmarkedet og trænger til at løft i hverdagen. Derfor vil vi gerne give alle borgere gode vilkår for aktive liv,« siger borgmesteren

Aktive fællesskaber

Center for Holdspil og Sundhed har siden 2012 forsket i holdspils potentiale til at øge danskernes sundhed og trivsel.

»Centrets forskning har dokumenteret nogle veje til, hvordan danskerne kan engageres i nye motionsformer - og ikke mindst hvad der skal til for at fastholde dem. Vi er meget stolte af at kunne sige, at den nye samarbejdsaftale med Vallensbæk Kommune vil kunne løfte mulighederne for engagerende fysisk udfoldelse for borgere i alle aldre,« siger konstitueret centerleder Bo Vestergård Madsen fra Center for Holdspil og Sundhed.

Samarbejdet omfatter projekter for borgere i alle aldre. I projektet »Spil Bolden« skal elever i folkeskolen motionere med fokus på fysisk sundhed, læring, inklusion og selvværd. I kommunens jobcenter bliver der et motionstilbud for utrænede voksne. Og endelig får seniorer i aktivitetscentre og daghjem også et tilbud om motion.

Samarbejdet omfatter blandt andet også uddannelse af kommunens sundhedspersonale og udvikling af motionsstrategier i samarbejde med det frivillige foreningsliv.

Det første projekt bliver »Spil Bolden«, der sættes i gang blandt elever i 3. klasse, når børnene kommer tilbage efter juleferien. På Vallensbæk Skole ser afdelingsleder Mark Stahlfest et stort potentiale i »Spil Bolden«:

»I skolen har vi et stort fokus på at skabe flest mulige sunde vaner i den tid, vi har sammen med børnene i en travl skoledag. Der er ingen tvivl om, at vores elever vil få gavn af et systematisk og afprøvet koncept, og vi glæder os alle til at komme i gang med Spil Bolden.« fortæller Mark Stahlfest.

»Samtidig arbejder vi hele tiden på at forbedre trivslen blandt vores elever, og vi håber meget på at kombinationen mellem organiseret holdspil og mere motion og bevægelse vil gavne trivslen blandt vores elever i klasserne,« tilføjer afdelingslederen.

Samarbejdet mellem Vallensbæk Kommune og Center for Holdspil og Sundhed varer foreløbig frem til juni 2019.