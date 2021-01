Rødovre Kommune giver nu mulighed for, at forældre, der holder deres børn hjemme fra daginstitution eller dagpleje, bliver fritaget for betaling.

Send til din ven. X Artiklen: Hold børnene hjemme og bliv fritaget betaling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hold børnene hjemme og bliv fritaget betaling

Vestegnen - 21. januar 2021 kl. 16:19 Kontakt redaktionen

Rødovre Kommune giver nu mulighed for, at forældre, der holder deres børn hjemme fra daginstitution eller dagpleje, bliver fritaget for betaling.

- Der er et stort pres på vores daginstitutioner lige nu, fordi der er indført særlige restriktioner. Det er en stor hjælp i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen, at der er forældre, der har mulighed for at holde deres børn hjemme. Det giver mere luft og bedre forhold i institutionen, og det minimerer smitterisikoen for de børn og ansatte, der er tilbage, siger borgmester Britt Jensen.

Staten har understreget, at de ikke tilbyder kompensation, så det er Rødovre Kommune selv, der betaler for ordningen. Rødovre Kommune tilbød en lignende ordning under den første nedlukning i foråret 2020. Det benyttede cirka 6 procent af forældrene sig af.

- Stor ros til Rødovre for at tage det her ekstra tiltag i en svær tid. Det er en rigtig god udstrakt hånd til børnefamilierne i Rødovre fra kommunens side. Det vil betyde færre kontakter i institutionerne, og initiativet er dermed med til at sikre det allervigtigste, nemlig at mindske smittetrykket, så vi alle kommer igennem krisen bedst muligt. Tiltaget vil samtidig lette hverdagen i institutionerne for personalet og gøre det muligt at arbejde med mindre grupper og i det hele taget kunne overholde alle retningslinjerne, mens pædagogerne arbejder for det gode børneliv, siger Jon Olufson, der er formand for BUPL Storkøbenhavn.

De politiske partier i kommunalbestyrelsen har allerede givet hinanden håndslag på ordningen, så det forventes, at det formelt bliver vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet på tirsdag aften.

- Det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag initiativet, og det er endnu et eksempel på, at vi står sammen i Rødovre om at bekæmpe corona, siger Britt Jensen.

Ordningen gælder for alle dagtilbud - altså både daginstitutioner og dagpleje. Forældre vil kunne søge om midlertidig orlov fra vedtagelsen og frem til 31. marts 2021.