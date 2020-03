Hold afstand: Forurening graves op

Man var forberedt på at støde på forurening i jorden i forbindelse med anlæg af den nye Kirkebjerg Parkvej og nu er oprensningsarbejdet i gang. Arbejdet finder sted de næste to uger.

I midten af halvfemserne sprang en slange på en tankbil med chlorerede opløsningsmidler ved Kirkebjerg Parkvej 8. Selvom man dengang fulgte alle regler og retningslinjer til oprensning af væsken, var det ikke tilstrækkelig. Forureningen har siden spredt sig i jorden, og er kommet ud på vejarealet. Nu hvor vejen er ved at blive udvidet, bliver den forurenede jord gravet op og sendt til et jorddepot, hvor den håndteres.

Arbejdsområdet er afskærmet og det er selvfølgelig ikke tilladt at bevæge sig ind i det. Sikkerhedsafstand for gående og cyklister er tre meter og bilister to meter. Hvis man følger afskærmningen er der ingen fare forbundet med at bevæge sig i området, mens oprensningsarbejdet er i gang, lyder det fra Brøndby Kommune.