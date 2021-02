Hør rock og hippiemusik på ny frekvens

Hvis man er til musik fra 1964-84 indenfor genrerne rock, beat, hippiemusik og punk, er Radio208 måske værd at stille ind på.

Modtagelsen er dog ikke altid så god her i området, hvor den sendes fra, lyder det fra radioen, som gør opmærksom på, at man også kan høre Radio208 som netradio på www.radio208.dk eller via platforme som f.eks. mereradio.dk, tunein.com, radio.garden, radio.net, streema.com og MyTuner.com.