Hør om vejen til Genforeningen

I anledning af 100-års jubilæet for Genforeningen i 1920 har Mosede Fort lavet plancheudstillingen "Vejen til Genforeningen".

Foredraget foregår kl. 15-16.30 Kristian Bruhn viser rundt i plancheudstillingen, så der er mulighed for at komme et spadestik dybere i historien, når museumsinsektøren fortæller om den spændende historie om den lange vej til Genforeningen.