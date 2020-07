Hør om tidens litterære tendenser

Hvis man er med i en læseklub eller gerne vil være det, så har Hvidovre Bibliotek et arrangement, som måske kan have interesse.

Journalist og litteraturredaktør på Politiken, Jes Stein Pedersen, fortæller om tidens litterære tendenser og inspirere til nye, gode bogudgivelser den 19. august klokken 19-21 på Hvidovre Hovedbiblioteks scene. Herefter er der rig mulighed for at tale med andre læsekredsmedlemmer.

Biblioteket byder på et glas vin ved lejligheden, og det er et gratis arrangement, men man skal dog have en billet, som kan bestilles via hjemmesiden: www.hvidovrebib.dk