Der er foredrag om dyr i kunst og menneskets opfattelse dyr og kæledyr på Arken i Ishøj. På billedet ses værket "It's not fair" af Paola Pivi fra 2013. PR-foto

Hør om kunst, kæledyr og fæle dyr

I anledning af kunstmuseet Arkens populære særudstilling "Dyr i kunsten" fortæller Anne Katrine Gjerløff, ph.d. i historie og teamleder for Publikum og Skoler på Statens Naturhistoriske Museum, om dyrs skiftende rolle i vores kultur i et spændende foredrag på museet.

Onsdag den 26. august kl. 17.30 inviterer Arken i Ishøj til foredrag med Anne Katrine Gjerløff fra Statens Naturhistoriske Museum, der giver eksempler på dyrs skiftende rolle i kultur og sætter menneskets opfattelser af både kæledyr og fæle dyr i historisk perspektiv. Det er gratis at deltage for gæster med entré til museet, men tilmelding er nødvendig via www.arken.dk under fanebladet kalender.