Hør om ensomhedens sprog på Arken

Et forunderligt drømmelandskab udfolder sig lige nu i Kunstmuseet Arkens Kunstakse i Ishøj. Et seks meter højt oliventræ er vokset op af betongulvet, ved siden af er 45 naturtro klovne listet ind på strømpefødder for at tage et hvil og fra ovenlysvinduer strømmer lys ned i alle regnbuens farver.