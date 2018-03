Hør Coldplays numre i Viften

Coldplays fantastiske musik kan opleves når »A Rush of Coldplay« gæster Viften i Rødovre den 3. marts. Med mere end 70 millioner solgte albums og masser af massive radiohits, har Coldplay udviklet sig til et af de mest populære bands overhovedet. Storladne og iørefaldende hits som Yellow, Clocks, Fix You, Viva la Vida, Paradise, A Sky Full of Stars og Adventure of a Lifetime har gjort det britiske rockband til allemandseje.