Højt humør og glad, swingende jazz

Her kan man deltage på en dejlige aften, hvor dirigent Niels Peter Andersen styrer musikerne sikkert gennem numre som »Learning the blues« og »Polkadots and Moonbeams«, og den dygtige sangerinde Cecilie Andersen lader sin smukke stemme fremføre sange som »Fly me to the Moon« og »All of me«, en sang som stort set alle de store jazzstjerner har optrådt med.