Højskolen blev hans redning: Nu vil han hjælpe andre

Vestegnen - 19. november 2020

Kawo Ali er en mand med krudt i røven og ild i sjælen.

- Når jeg ser et behov, vil jeg gerne være med til at dække det, siger den Kawo Ali, der blandt andet driver Ishytten Oxbjerget i Glostrup, hvor han jævnligt oplever indbrud.

Kawo Ali så et opslag på Facebook, hvor der blev efterlyst aktiviteter for unge i Glostrup, og siden er det gået stærkt. Sammen med tre andre har han startet Natteravnene Glostrup, fordi han ønsker at gøre noget for de unge i området.

29-årige Kawo Ali er vokset op i et belastet boligkvarter i Nordvestkvarteret, og selvom han ikke selv var en rod, så kendte han til dem. Et højskoleophold blev hans redning, og i dag tænker han meget på, hvordan han kan hjælpe andre unge, som er i den situation, han selv var i for ti år siden.

- Højskolen ændrede mit syn på livet. Jeg vil ud og redde flere, og mit håb er, at de så vil gå ud og hjælpe, og på den måde ruller det hele, forklarer han.

Kawo Ali mener, at dialog med de unge er vejen frem i stedet for straf. Derfor ser han Natteravnene som en glimrende platform til sin redningsaktion, selvom han ikke gør sig nogen forhåbninger om at ændre nogens liv i et snuptag.

- Der er brug for rollemodeller, men man må ikke gå for hårdt frem. Det handler om at opsøge de unge og mærke, om de vil tale. Det vil de ikke nødvendigvis første gang, eller de første uger. Det kræver tålmodighed, men til sidst er der altid nogle, som åbner munden, siger han.

Der er i øjeblikket 38 personer, der har meldt sig som interesserede i at blive en del af Natteravnene i Glostrup. Målet er at nå op på omkring 50, og Kawo Ali forklarer, at der især mangler natteravne, der er lidt oppe i årene, så gruppen kan blive så blandet som mulig. Alle er dog velkomne til at komme til et infomøde.