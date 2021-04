Formålet med lokalplanen er, at den kommende facaderenovering bliver ensartet og i stil med bebyggelsens oprindelige, modernistiske udtryk.

Send til din ven. X Artiklen: Højhus-plan i høring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højhus-plan i høring

Vestegnen - 16. april 2021 kl. 13:08 Kontakt redaktionen

Inden boligorganisationernes renovering går i gang af de syv højhuse, der bliver stående i Brøndby Strand Parkerne, skal der vedtages en ny lokalplan for området.

Derfor er et forslag til lokalplan 340 i høring frem til den 7. maj 2021.

Planen giver mulighed for nedrivning af de fem højhuse, der indeholder PCB og skal sikre gode adgangsforhold og tilgængelighed for beboerne i de omkringliggende boliger under nedrivningen.

Da højhusene har en markant og tydelig placering, er det vigtigt at finde gode løsninger for deres udseende. Derfor fylder det en del i lokalplanen, hvordan renoveringen af de øvrige syv højhuses facader kan renoveres, så de fornyes og samtidig fastholder de væsentlige træk i bebyggelsens oprindelige, modernistiske udtryk.

- Lokalplanen indebærer ikke store ændringer, men er nødvendig nu, fordi fem højhuse desværre skal rives ned, og fordi planerne for at renovere de resterende syv højhuse ikke skal forsinkes unødigt. Når vi kommer videre med fremtidsplanerne for Brøndby Strand, skal vi temmelig sikkert lave nye lokalplaner for området - og for andre dele af Brøndby Strand. Forhåbentlig ikke mindst med en række tiltrængte forbedringer af centeret og med planer for de fem højhustomter. Dem har vi ikke endnu, siger Vagn Kjær-Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Lokalplanen åbner også op for, at man kan etablere to nye vaskerier som erstatning for de vaskerier, der forsvinder ved nedrivningen.

Alle kan komme med input til lokalplanforslaget frem til den 7. maj 2021.

Der afholdes et digitalt borgermøde på kommunens Facebook-side torsdag den 29. april kl. 17-18.30.