Politikerne i Brøndby er klar til at træffe upopulære beslutninger, hvis det gavner klimaet.

Høje ambitioner: Vil være grøn og klimavenlig

Vestegnen - 12. marts 2021 kl. 11:08 Kontakt redaktionen

Brøndbys politikere har taget hul på at gøre Brøndby mere klimavenlig over de næste 10 år. Og ambitionerne er sat højt fra start.

Klimaet er et af fem fokusområder i Brøndby Kommunes nye strategi, der sætter retning for Brøndby frem mod 2030.

På et temamøde for nylig tog kommunalbestyrelsen hul på arbejdet med at blive en mere klimavenlig kommune. På temamødet tilkendegav politikerne, at Brøndby som kommune skal være ambitiøse, når det gælder klimaet.

De slog også fast, at de ikke vil holde sig tilbage med at træffe upopulære beslutninger og bruge ekstra ressourcer for at fremme tiltag, der kan løse klimaudfordringerne.

- I vores dialog med borgerne var det tydeligt, at de ønsker, at vi prioriterer det grønne, klimaet og naturen. Vi kvitterer ved at have både klimavenlighed og større variation i natur og grønne områder med i vores strategi, Brøndby 2030. Og det er motiverende at se, at vi er en enig kommunalbestyrelse, der synes, at barren skal sættes højt og at vi ikke vil gå af vejen for at træffe upopulære beslutninger, hvis det kommer klimaet til gode, fortæller Kent Magelund, borgmester.

Ser på trafik og varmeforbrug

På temamødet blev kommunalbestyrelsen præsenteret for, at Brøndby særligt skal gøre noget ved vejtrafikken og el- og varmeforbruget for at nedbringe CO2-udslippet.

Det kan kommunen blandt andet gøre ved at gå forrest som rollemodel, ved fx at nedbringe energiforbruget i kommunale bygninger, reducere madspild og træffe klimavenlige valg, når det handler om indkøb.

Kommunalbestyrelsen har blandt andet besluttet at deltage i »DK2020 - klimaplaner for hele Danmark«. Dermed har Brøndby Kommune forpligtet sig til at lave en plan for, hvordan kommunen kan blive CO2-neutral senest i 2050. Hermed følger Brøndby - sammen med de fleste andre danske kommuner - i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden som New York, London og Paris.

Grøn fortsættelse

De nye høje ambitioner betyder ikke, at Brøndby Kommune ikke allerede har fokus på grønne indsatser.

Brøndby har fx udskiftet gadebelysningen til LED, hvilket har reduceret energiforbruget med over 70 procent, og har siden 2014 arbejdet med at øge sorteringen af affald fra villaer, etageejendomme, kommunale institutioner mv.