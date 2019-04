Forestillingen »Indfødsretsprøven« kan opleves på Teater Vestvolden lørdag den 27. april kl. 17. Foto: Palle Peter Skov Foto: Palle Peter Skov

Højaktuel forestilling om danskhed

Vestegnen - 20. april 2019

Kan danskheden koges ned til 40 spørgsmål? Få svaret i forestillingen »Indfødsretsprøven«, der kommer på besøg på Teater Vestvolden.

Hvad vil det sige at være dansker? Altså sådan rigtig dansk? Er det hygge, tolerance og frisind? Stegt flæsk og persillesovs og Matador til kaffen? Er danskhed en følelse? Eller noget, man er, fordi man har papir på det?

For at opnå dansk statsborgerskab skal man svare korrekt på 32 ud af de 40 spørgsmål, der udgør den danske indfødsretsprøve. 40 spørgsmål, som baserer sig på et læremateriale, der har kogt danskheden ned til et 140 siders langt pensum.

Prøven har givet anledning til voldsomme diskussioner om dens indhold. Er det afgørende, at man kender filmene bag replikken »Skide Godt, Egon« og kan huske året for det danske Europamesterskab i fodbold for, at man kan kalde sig dansker? Eller er spørgsmålene ligegyldige, fordi prøven alene handler om at vise, om ansøgeren kan og vil tilegne sig et stof på dansk?

Det højaktuelle emne har skabt en forestilling, der rammer hos publikum og anmeldere.

Under overskriften »Hvem giver også en fuck for Olsen-Banden« skriver Politiken: »Mungo Park Koldings dramatisering af prøven, der skal bestås for at få adgang til det danske fællesskab, er kyndig underholdning og opdragelse.«

Og teaterbloggen Ungt Teaterblod: »En meget gennemført og sjov forestilling... For hvad så med dem, der ikke spiser flæskesteg eller fejrer højtiderne, men som stadigvæk er født i Danmark? Hvad med dem, som kan hele Danmarks udvikling flere hundrede år tilbage, men som ikke er født i Danmark? Og hvad med os, som tror, vi er danske, men som ikke kan bestå indfødsretsprøven? Er vi overhovedet danske nok til at kalde os for »danske« eller?«

Indfødsretsprøven er en kabaret over 1300 års udvikling fra vikingetid til velfærdssamfund, fra Kalmarunion til EU, fra Tycho Brahe til Poul Thomsen og alt derimellem, skabt af det prisbelønnede og anerkendte Mungo Park i Kolding, der tidligere haft held med at skabe forestillinger om nogle af tidens varme emner.

Forestillingen kan opleves på Teater Vestvolden i Hvidovre lørdag den 27. april kl. 17.

Der er mere information og billetter på www.teatervestvolden.dk