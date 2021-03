Høj smitte lukker skoler i hel kommune

Skoler og fritidsordninger i Brøndby Kommune lukker midlertidigt på grund af et højt smittetal.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

- Vi følger situationen og foretager smitteopsporing i samarbejde med kommunens sundhedstjeneste, lyder det videre.

Elever, medarbejdere og deres familier bliver samtidig opfordret til at blive testet.

Brøndbys borgmester Kent Magelund oplyser, at kommunens skoler lukker allerede i dag, torsdag og foreløbig til en uge efter påske.

- Brøndby Kommune samarbejder nu med Styrelsen for Patientsikkerhed for at nedbringe smitten. Men det er vores fælles ansvar at få smitten ned. Derfor er det vigtigt at blive testet tit og ikke at se andre, hvis du har symptomer, været tæt på en smittet eller selv er smittet, opfordrer borgmester Kent Magelund.