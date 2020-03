Paw Jensen fra Storkøbenhavns Totalservice i Taastrup er den første hjertepilot i Danmark med godkendelse til at køre med blå blink og sirener.

Send til din ven. X Artiklen: Hjertepilot med blå blink Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjertepilot med blå blink

Vestegnen - 02. marts 2020 kl. 14:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Paw Jensen fra Storkøbenhavns Totalservice i Taastrup i fremtiden bliver kaldt ud som "Hjertepilot", er det med blå blink og sirener. Det sparer tid, og tid redder liv.

Ved hjertestop er tiden den vigtigste faktor. Hvis ikke en forbipasserende eller pårørende reagerer, og giver førstehjælp inden for fire-seks minutter, vil patienten tage varig skade eller dø. Med førstehjælp køber man tid, indtil der kan stødes med en hjertestarter. En hjertestarter er nemlig den eneste måde, at sætte gang i et hjerte der er gået i stå.

- Vi er rigtigt glade for, at der nu kører en hjertepilot rundt i Storkøbenhavns-området med blå blink. Jo hurtigere vi kan have en hjertepilot med hjertestarter ude ved et hjertestop, jo større er chancen for, at patienten overlever hjertestoppet, fortæller Brian Clemens, udviklingschef hos Hjertepiloterne.

Hjertepiloterne er et privat initiativ med adresse i Greve, og er et supplement til den eksisterende hjælp fra ambulancer, paramedicinere og lægeberedskaber. Hjertepiloter er ofte personer der bruger mange af deres vågne timer i bilen. Hver hjertepilot har en hjertestarter liggende fast i bilen, og på den måde kan hjertepiloten spare vigtige minutter ved at køre direkte hen til personen med hjertestop.

Når Paw Jensen fra Storkøbenhavns Totalservice kører med blå blink, er det fordi, han er godkendt til at køre udrykningskørsel. Det betyder at han, ligesom politi og ambulancer, må køre hurtigere, og skal have plads til at komme frem.

- Jeg vil rigtig gerne hjælpe, dér hvor jeg kan. At have hjertestarteren i bilen giver god mening for mig, fordi jeg er ved min bil hele dagen. Og med min tilladelse til at køre udrykningskørsel kan jeg nu komme endnu hurtigere frem til patienten. På den måde kan jeg hente livsvigtige minutter, som betyder forskellen på liv og død, for personen der har fået hjertestop, fortæller Paw Jensen fra Storkøbenhavns Totalservice i Taastrup.

Storkøbenhavns Totalservice er den første hjertepilot i Danmark med godkendelse til at køre med blå blink og sirener. Godkendelsen er opnået på baggrund af de erhvervsfaglige opgaver som Storkøbenhavns Totalservice udfører.

Selv om der er sket en stigning i antallet af personer, som overlever et hjertestop, er man hos Hjertepiloterne ikke tilfredse endnu.

- Vi tror på, at vi kan redde endnu flere mennesker fra at dø af hjertestop. Med en flåde af hjertepiloter, der alle er uddannede i at håndtere hjertestop, og alle har hjertestarteren ved hånden, kan vi sammen redde hinanden, siger Brian Clemens.

Hjertepiloter har hjertestarter i bilen, de er uddannede i hjertelungeredning med hjertestarter, og bliver kaldt af alarmcentralen, når der er et hjertestop i nærheden af dem. Det betyder, at hjertepiloten kan køre til patienten og med sin medbragte hjertestarter påbegynde genoplivning, indtil ambulancen når frem, og kan tage over.

Man kan læse mere om Hjertepiloterne på www.hjertepiloter.dk