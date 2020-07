Hjertepatienter får pulsen op

Motion er et vigtigt element i hjertepatienters behandling og genoptræning. En ny såkaldt hjertesti på Hvidovre Hospital aktiverer patienterne og guider dem til at få rørt sig.

- I mange år har vi savnet et aktiveringstilbud for vores indlagte patienter. Det har vi endelig nu, fortæller Trine Lind Wessel Larsen, der er udviklingssygeplejerske på kardiologisk afdeling.

Fysisk aktivitet er nemlig et afgørende element i genoptræningen efter en hjerteoperation og med til at reducere risikoen for, at patienten bliver ramt af en hjertesygdom igen. Men det kan være vanskeligt at efterleve, fordi patienterne på grund af hjerteovervågning ikke må forlade afdelingen.