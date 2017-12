Hjerneforskning i verdensklasse

»Global Excellence er et kvalitetsstempel, vi er meget stolte over. Her på DRCMR arbejder vi hårdt for at sikre, at vores forskning er af højeste kvalitet og hele tiden genererer ny viden, der kan sikre bedre diagnostik og behandling for patienter i Region Hovedstaden og i resten af Danmark,« siger han.

»Vi arbejder både med basal forskning, der genererer den bagvedliggende viden, der er helt essentiel for at forstå sygdomme og med klinisk forskning, hvor vi f.eks. bruger den basale viden til at udvikle diagnostiske og prognostiske markører. Vores vigtigste mission er at forstå de mekanismer, der ligger til grund for hjernesygdomme, fordi en sådan forståelse kan hjælpe os til at udvikle nye diagnostiske værktøjer. Dels udvikler vi nye og bedre metoder til at måle hjernens struktur og funktion, og dels udvikler vi teknikker til at påvirke hjernen ved f.eks. at sende en svag strøm ind i hjernen eller påvirke den magnetisk for at stimulere nerverne. Vores håb er, at vi på sigt kan udvikle metoder, der kan bidrage til at diagnosticere hjernesygdomme meget tidligt og forhåbentlig også hindre dem i at udvikle sig.«