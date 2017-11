Se billedserie Ishøj Kommune undersøgte på forhånd, hvad eventuelt kommende beboere ville lægge vægt på, og her var svaret, at der skulle være et ordentligt køkken - så det er der gjort meget ud af i de nye hjemløseboliger ved Ishøj Søvej. Foto: Ishøj Kommune

Hjemløse får tag over hovedet

Vestegnen - 16. november 2017

Ishøj Kommune har bygget seks boliger til hjemløse. De første beboere ventes at flytte ind til januar. Ishøj har fået inspiration fra Høje-Taastrup.

En tryg og værdig dagligdag for nogle af de borgere, der har det sværest.

Det er målet med de seks nye boliger for hjemløse, som står næsten færdige ved Ishøj Søvej. De første beboere flytter ind til januar, og de får en bolig på 40 kvadratmeter, som rummer køkken og stue i ét, soveværelse og bad/toilet. Hver bolig har en lille have og et lille skur, og udover de seks boliger er der et fælleshus.

Det er ikke nødvendigvis sådan, at alle seks boliger bliver beboet med det samme. Det tager nemlig tid at finde dem, der kan få allermest gavn af det nye tilbud, og motivere dem til at søge om en hjemløsebolig.

Trygge rammer De seks boliger skal give sikre og trygge rammer for udsatte borgere, så de får en værdig dagligdag, fremhævede Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) ved indvielsen af hjemløseboligerne.

Ole Bjørstorp roste Udsatterådet i Ishøj for at have peget på, at netop boliger til hjemløse er et centralt problem.

»Det er dejligt, at vi her i Ishøj tænker på de borgere, som har det svært - og at vi så gør noget ved det,« sagde Ishøjs borgmester.

Formanden for social- og sundhedsudvalget i Ishøj, Merete Amdisen (S) tilføjede, at hjemløseboligerne har været en mærkesag for udsatterådet. Hun fremhævede også placeringen bag Ishøj IF's klublokaler, hvor boligerne ligger lidt for sig selv, og alligevel tæt på Ishøj Bycenter og stationen.

»Boligerne skal give de hjemløse et bedre liv og en større livskvalitet, og at fastholde dem i boligerne, så de på sigt har mod på at rykke ind i almindelig bolig,« sagde Merete Amdisen. Der tilføjede, at der er mulighed for ét husdyr pr. bolig. Mange hjemløse har en hund, og den kan rummes i de nye boliger, blandt andet på grund af den lille have.

Flere hjemløse Flere og flere i Danmark bliver hjemløse. I Ishøj er der lige nu 46-47 hjemløse borgere - og det er en markant stigning i forhold til for bare få år siden, og Ishøj følger dermed tendensen på landsplan.

Det er dog ikke alle hjemløse, der vil have gavn af et almindeligt tilbud om tag over hovedet, og det er netop hér, at de seks nye hjemløseboliger kommer ind i billedet.

De er beregnet for personer, der har været hjemløse i længere tid, og desuden har udfordringer oven i, fx psykisk sygdom eller misbrug. Det kan være personer, der i perioder har været på herberg eller har sovet på gaden, fordi de ikke »passer ind« i et almindeligt boligområde.

Sociale viceværter Til de seks boliger er knyttet to såkaldt sociale viceværter, i skikkelse af Jørgen Arild og Kim Jensen.

De skal holde opsyn, og få hverdagen til at fungere for både de enkelte beboere og fællesskabet i den lille boligafdeling. Desuden skal de skabe tryghed og et godt socialt liv, og medvirke til at løse eventuelle konflikter.

De sociale viceværter skal også fungere som et bindeled til fx læger og andet sundhedspersonale, og til kommune og andre myndigheder.

Inspiration i Taastrup Hele projektet med de nye hjemløseboliger har kostet cirka 3,5 millioner kroner. Pengene kommer fra dels Ishøj Kommune, dels fra staten.

Boligerne er udført som præfabrikerede moduler, og blev hejst på plads tilbage i oktober. Siden er de blevet monteret, og lige nu er det mest udendørsarealerne, der mangler.

Det var Udsatterådet i Ishøj, der for to år siden satte fokus på problemer med hjemløshed i Ishøj. Det fik kommunen til at reagere, og i foråret 2016 tog Udsatterådet sammen med repræsentanter fra Ishøj Kommune til Høje-Taastrup for at få inspiration til hjemløseboliger. Høje-Taastrup Kommune har siden 2012 haft ti hjemløseboliger, med sociale viceværter tilknyttet, og har været en foregangskommune i bestræbelserne på at skabe boliger, der passer til de hjemløses særlige behov.

Det er erfaringerne fra Høje-Taastrup Kommune, der i høj grad indgår i projektet i Ishøj.