Hvidovre Kommune åbner nu sit nye hjælpemiddelcenter på Biblioteksvej. Arkivfoto: Jens Wollesen

Hjælpemidler får eget showroom

Vestegnen - 14. maj 2021 kl. 06:51 Kontakt redaktionen

Den 19. maj åbner Hvidovre Kommunes nye hjælpemiddelcenter. Her kan man fremover komme og prøve forskellige hjælpemidler - fra rollatorer til specialdesignet bestik.

Vejen til det første hjælpemiddel kan være svær for mange. Uanset om man selv kan mærke, at det kunne være godt med noget at støtte sig til, når man går. Eller når et familiemedlem nævner, at det måske var noget med en badebænk eller et greb i brusenichen. Nu vil Hvidovre Kommune gøre vejen til hjælpemidlerne kortere og nemmere ved at give borgere og deres pårørende mulighed for at se og eventuelt afprøve et relevant hjælpemiddel.

- Vi er ved at skabe nye rammer for, hvordan vi møder borgerne på deres vej til eller med et relevant hjælpemiddel, og Hvidovre Kommunes nye hjælpemiddelcenter vil være stedet, hvor borgerne kan møde og afprøve deres første eller næste hjælpemiddel, siger Mathias Seneca Jensen fra hjælpemiddelcentret.

- Vores intention er, at borgerne skal føle sig velkomne i hjælpemiddelcentret og at de oplever at blive mødt med høj faglighed og grundig rådgivning.

I hjælpemiddelcentret vil borgeren sammen med en terapeut se på udvalget af relevante hjælpemidler, og i nogle tilfælde vil det være muligt at få det konkrete hjælpemiddel med hjem med det samme. Det kan være småhjælpemidler som fx badebænke, rollatorer, fortykket bestik eller stokke.

Hjælpemiddelcentret vil holde åbent for de borgere, der har lavet en aftale via visitationen, og der er også mulighed for at kontakte hjælpemiddelcentret direkte på telefon eller e-mail. Mandage kl. 13-15 og fredage kl. 9-11 kan man komme forbi og se på hjælpemidler uden at have en aftale på forhånd.

Hvis man i forvejen har et hjælpemiddel, er det også i hjælpemiddelcentret, at man - efter aftale - kan få det tilpasset og justeret, hvis man har behov for det. Hjælpemiddelscentret vil også tage på ugentlige besøg på plejecentrene.

- Jeg er utroligt glad for, at det på denne måde nu bliver smidigere for borgerne at få adgang til de hjælpemidler, de har brug for. Jeg tror og håber, at det får flere til at tage imod tilbuddet om hjælpemidler. Det behøver jo faktisk ikke at være så meget, der skal til, for at det gør en forskel for livskvaliteten, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Der vil senere - når corona-situationen tillader det - blive holdt et åbent hus-arrangement, hvor alle interesserede kan komme og se hjælpemiddelcentret på Bibliotekvej.