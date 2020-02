Brøndbys borgmester Kent Magelund: - Trafikstøj er et af de største problemer her på Vestegnen og noget, vi skal have Christiansborgs hjælp til at løse.

Hjælp os af med trafikstøjen

- Trafikstøj er et af de største problemer her på Vestegnen og noget, vi skal have Christiansborgs hjælp til at løse. Det er nemlig trafikken på de statsejede veje, der larmer og forurener og som går ud over vores borgeres sundhed og trivsel. Derfor var det godt at møde en lydhør minister, og vi havde en god drøftelse om, at det slet ikke er en opgave, vi selv kan løfte ude i kommunerne. Men samtidig er vi indstillede på selv at bidrage, hvor det er muligt. Derfor foreslog jeg ministeren at se på løsninger, hvor vi i kombination med puljemidler selv kan få lov til at spæde økonomisk til uden for anlægsrammen, så vi får sat skub i de vigtige projekter, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.