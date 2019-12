Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Hjælp! Jeg må ikke få en hund

Vestegnen - 01. december 2019 kl. 06:47 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg vil gerne have en hund men mor siger det er pjattet og dyrt. Er det rigtigt?

Jeg skal nok lufte hund men mor griner bare.

Øv giv mig et råd, ja.

U. pige 12 år.

Svar Hej U. pige.

Jeg synes du skal prøve at undersøge, hvad det tager at passe et dyr som er krævende som en hund. Du kunne også prøve, at gå en tur alene to gange om dagen (en gang om morgnen og en gang om eftermiddagen), for at se om du vil holde dig til det.

Hvis du begynder at glemme det eller på en anden måde ikke kommer til at gå to gange om dagen, så kunne du måske overveje om du kunne få et mindre dyr som en kanin, hamster, fisk eller kat. Du kan også spørge din mor om det er muligt at finde et kompromis mellem jer.

Jeg håber i finder ud af noget!

Knus

Olivia Z., Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg hjælper vores nabo der er meget gammel, Fx lufter jeg hendes hund hver anden dag og køber ind for hende hver 3. gang. Hun vil gerne betale mig for det, men mor siger at det kan jeg ikke være bekendt over for hende.

Hvad siger I, og hvad kan jeg sige at jeg vil have hun betaler mig for at hjælpe.

Hilsen

Mus pige 13 år.





Svar Hej Mus pigen. Tusinde tak for dit brev, og jeg synes det er super sødt af dig, at du hjælper din nabo så meget som du gør!

Dog kan jeg godt forstå, at du gerne vil have lidt penge for dit arbejde. Jeg synes du skal snakke med din nabo, om hun kan snakke med din mor. Din nabo er så sød at tilbyde dig lidt lommepenge, og det ser jeg ikke noget galt i, men din mor skal nok bare høre det fra din nabo.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 21 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Synes min mor er blevet lidt mærkeligt her på det sidste og jeg ved ikke hvad der er galt, og jeg vil jo gerne hjælpe hende, for jeg har måske gjort noget hun er ked af?

Hvad tror du jeg skal gøre?

A 13 år.

Svar Hej A.

Jeg er ked af at høre, at det går dig så meget på.

Jeg synes, du skal prøve at snakke med hende. Prøv eventuelt at spørge hende, hvordan hun har det for tiden, eller om der er noget galt. Hvis der er noget, kan du jo fortælle, at du gerne vil hjælpe og lytte til hende.

Snak med din mor. Men husk også på, at det ikke er et ansvar du kan løfte alene. Hvis hun stadig er mærkelig og fraværende, så snak med en fortrolig voksen.

Håber du finder ud af noget...

Kh

Tobias 17, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er fed - vejer ca. 50 kg og er 165 cm. Alle de andre piger ser flotte ud.

Hvad skal jeg gøre for jeg er nok ikke normal.

A 13 år - snart 14 år.





Svar Hej A. Tusinde tak for dit brev. Jeg håber jeg kan hjælpe dig.

Jeg kan godt forstå, at du har det svært, hvis de andre er pænere, men jeg ved at du er lige så smuk. Da jeg var yngre, så havde jeg også dårligt selvværd og alle de andre i min klasse var pænere (troede jeg).

Jeg udviklede mig ikke lige så hurtigt og kom derfor senere i puberteten. Men jeg lærte dog, at man udvikler sig forskelligt fra pige til pige. Nogle udvikler sig hurtigere og andre langsommere. Du kan snakke med din mor og høre om hendes pubertet, da de højst sandsynligt er ens.

Din mor kan også give dig tryghed og selvtillid, så du ser på dig selv anderledes. Jeg vil også anbefale, at du snakker med jeres sundhedsplejerske, da hun også kan forklare omkring kroppens udvikling. Han eller hun kan fortælle dig om normal vækst og faren ved at tro man er for fed når man bare er helt sund og rask.

50 kg og 165 cm er på ingen måde fed! Det ligger helt inde for et sundt legeme. Du kan se en vækstkurve på www.sundhed.dk

Kærlig hilsen

Marie-Louise 21 år.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg synes jeg skal lave alt for meget derhjemme og jeg får ikke noget for det. Fx skal jeg hænge vasketøj op 2 gange om ugen og vaske gulv i køkkenet en gang om ugen.

Jeg går til spejder og guitar og håndbold hver en gang om ugen og det elsker jeg. Det betaler mine forældre.

Men de siger jeg er forkælet - hvad mener I? Kh

Pige 14 år.

Svar Hej pige.

Jeg kan godt forstå du føler du laver meget, men du bliver også nødt til at hjælpe til i din familie. Hvis du synes de ting du laver er kedelige eller svære, så kan du eventuelt snakke med dine forældre om, at få nogle andre pligter i huset.

Det meget normalt at hjælpe til i sin familie og man er jo ikke ansat i sin familie og skal have løn. Der hjælper man bare hinanden. Men måske kan i snakke om, at lægge pligterne på tidspunkter, hvor du ikke har travlt og som passer ind i din travle hverdag.

Men nu hvor du faktisk også laver pligter, er det også lidt unfair, at de kalder dig forkælet.

Hilsen

Olivia Z., Børnepanelet.