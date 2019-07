Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp! Jeg hader min papmor: Her får hun svar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp! Jeg hader min papmor: Her får hun svar

Vestegnen - 21. juli 2019 kl. 06:53 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg hader min papmor. Som om hun ikke ser mig og hun skælder mig tit ud.

Jeg kan ikke se jeg har været dum. Hun siger ikke noget til hendes egen datter.

Hjælp.

G pige 14 år.

Svar Hej G pige. Jeg synes det er super surt at dig og din papmor ikke kommer godt ud af det med hinanden.

Jeg synes du skal prøve at lære din papmor bedre at kende, måske kunne I prøve at lave noget hyggeligt sammen.

Jeg synes også at du skal sætte dig ned med hende og have en civil samtale om, hvordan du har det. Fortæl hende at du synes at hun behandler dig dårligt og at du godt vil kunne leve fredeligt i samme hus som hende.

Men det er nok vigtigt at du understreger, at du gerne vil have et godt forhold til hende og ikke møder hende med anklager. Så kan hun nemlig finde på at gå i forsvarsposition og komme med modanklager og det kommer der nok ikke noget godt ud af. Voksne er desværre ikke altid så fornuftige som man godt kunne ønske sig at de var, så appeller til at du gerne vil finde en fælles løsning så I kan leve godt sammen.

Jeg håber det hjælper!

Knus

Olivia Z, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er ked fordi min kæreste ikke ville mig mere.

Han er lige pludselig sammen med en anden og han har ikke sagt noget til mig? Hvorfor? Han er tarvelig...

Vi har været sammen i fire måneder. Hvad gør jeg? Liza 15 år.

Svar Hej Liza.

Det lyder virkelig nederen, og det er virkelig ikke okay.

Nu ved jeg ikke hvordan, han har været sammen med den anden. Men det er virkelig ikke okay, hvis han har været i seng med en anden eller kysset en anden. Du skal selv helt beslutte, om du vil forblive kærester med ham. Dog, hvis han kun er blevet venner med den anden, skal der også være plads til det. Jeg kan godt forstå, at det er surt at han ikke har fortalt dig det.

Jeg tænker at du bare skal spørge ind til hvem hun er. Prøv også at være sammen med dem, hvis de bare er venner. Jeg tænker umiddelbart, at du ikke skal bekymre dig for meget, da det er spild af tid. Du kan ikke tage hans frihed fra ham, men du skal snakke med ham.

Du kan desværre ikke stoppe en person fra at være utro - hvis han er dig utro, så er det hans fejl. Du skal bare passe på dig selv og prioritere de mennesker som er bedst for dig og som er gode mod dig.

Men alt i alt er det din beslutning, om du kan tilgive ham for hvad han har gjort.

Held og lykke pus.

Hilsen

Victoria 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg føler mig udenfor og ingen vil være sammen med mig i skolen. Bliver også bagtalt.

Jeg har ikke gjort noget så jeg ved ikke hvad der er sket.

Græder når jeg kommer hjem fra skole.

Hjælp, så er I søde.

Kh

Pige 13 år.

Svar Hej Pige på 13 år.

Jeg er ked af at du føler dig udenfor i skolen og at ingen vil være sammen med mig.

Du kan prøve at snakke med en lærer eller dine forældre, om at du føler dig udenfor, så de kan hjælpe dig og så du har nogle at sige det til, som du stoler på. Det kan også være at din lærer skal tage en snak med klassen.

Du kunne også snakke med dem der bagtaler dig og finde ud af hvorfor de gør det, eller tage initiativ til at snakke med nogle andre fra din klasse og høre om du må være sammen med dem.

Kærlig hilsen

Frederik, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min lillebror er røv irriterende. Han blander sig i alt.

Hjælp!

Hilsen

G. Pige 14 år.

Svar Hej G. Små søskende er som regel pisseirriterende. Jeg tror nærmest at det er deres job.

Jeg har selv to mega irriterende lillesøstre, så jeg forstår godt, at du nogle gange bliver træt af ham. Som regel skal man enten ignorere dem, så bliver de trætte af det, eller man kan få hjælp af sine forældre. Jeg kan ikke love at han stopper helt, men han vil i hvert fald lade dig være i et stykke tid.

Hvis du har dit eget værelse, kan du jo spørge dine forældre om en nøgle, så du kan have et pusterum.

Håber det hjælper.

Hilsen

Freja, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er den første i klassen der har fået menstruation. Det er nederen.

Er det normalt at få det nu?

Hilsen P 10 år.

Svar Hej P.

Tusinde tak for dit brev og jeg kan godt forstå at du synes det er nederen.

Dog er det helt normalt, at få sin menstruation som 10-årig. Det er forskelligt fra pige til pige hvornår de får deres menstruation. Jeg fik min da jeg var 14 år, og det var rigtig sent i forhold til alle andre i klassen. Det synes jeg også var nederen, da jeg følte mig udenfor. Men jeg lærte, at det var forskelligt fra pige til pige, og det skal man acceptere.

Dog synes jeg sagtens, at du kan snakke med din sundhedsplejeske om det, som kan give dig mere forståelse inden for kvindekroppe. Du kan også snakke med din mor, da hun sikkert også fik sin menstruation tidligt, da det sidder i generne.

Sender dig et stort kram.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 21 år, Børnepanelet.

relaterede artikler

Hjælp - ingen vil snakke med mig 24. februar 2019 kl. 07:12

Får et godt råd: Stedsøster får mere opmærksomhed 29. januar 2019 kl. 07:03

Er så ked af det: Bedstemor er død 12. januar 2019 kl. 11:49