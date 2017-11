Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Hjælp! Hvornår bli'r jeg glad igen?

Vestegnen - 19. november 2017 kl. 06:53 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Er jeg mærkelig?

Jeg synes altså bare at alt er sort og kedeligt nu, selvom det snart er jul.

Jeg kan ikke klare at alle går og griner og glæder sig til jul - det er bare så addddd. Kan I sige mig hvordan man får glæden igen?

Jeg har ellers en god familie med en sød lillesøster og vi bor godt, jeg er god i skolen og har venner, men alligevel kan jeg ikke se nogen glæde i noget nu.

Vil vide, om det er normalt? Hjælp!

Svar Hilsen

Astrid 13 ½ år.

Hej Astrid. Det er ret normalt, at blive deprimeret her op til julen. Julen er super stressende, samt vejret er koldt og mørkt, som også gør situationen værre. Den rigtige betegnelse er vinterdepression, og det rammer rigtig mange.

Vil forslå, at gøre en masse ting, som gør dig glad. Musik er i hvert fald noget, som gør mig utrolig glad! Der er super mange playlister på fx spotify med glad musik.

Kan også selv finde på, at se youtube videoer med folk som interesserer mig. Er selv meget interesseret i make up, så ser altid inspirerende videoer med make up. Du har sikkert også en hobby, som du kan lære mere om på nettet. Du kan eventuelt snakke med dine veninder, og forklare din situation. Er sikker på, at de vil lytte og muntre dig lidt op. I kan holde filmaften eller tage ud og shoppe - måske kan du købe julegaver?

Kan dog godt forstå, at du føler dig mærkelig, eftersom alle har det sjovt undtagen dig! Det er ofte dog en fase, især her i vinteren. Bliver dit humør ikke bedre, så kan du snakke med din mor eller en anden, som du stoler på. Er sikker på, at du nok skal finde glæden igen, du skal bare søge det rigtige sted.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hvordan stopper man en vinterdepression?

Kh.

Lissen 17 år.

Svar Hej Lissen. Der er cirka 5 % af Danmarks befolkning, som lider af vinterdepression, men må sige, at jeg oplever flere og flere med vinterdepression. Desværre er der ikke en decideret kur, men der er noget som hedder lysterapi.

Det er en behandling, som varer over et par uger, men der er chance for, at det ikke virker. Man kan også snakke med sin læge, og få antidepressions-piller. Det synes jeg dog er lidt aggressivt, men har selv et par forslag.

Eftersom det er så mørkt, så er masser af lys en god idé. Hvis I har en hyggelig lyskæde, så kan du hænge den op. Eventuelt stearinlys, måske med en duft, som kan gøre det endnu mere hyggeligt. Ens omgivelser er jo en stor faktor på ens humør, så det ville være en god idé, at dekorere dine omgivelser hyggelige.

Jeg er stor fan af musik, og når jeg er lidt trist, så sætter jeg en glad spotify playlist på! Det synes jeg også, at du skulle gøre.

Når du tager i skole, eller på arbejde, så kan du også høre musik.

Du kunne eventuelt også gense dine favorit serier/film eller prøve nogen nye sjove serier/film.

Eventuelt inviter dine veninder, som kunne hjælpe på humøret.

Et andet lille trick er, at hvis du tvinger dig selv til at smile, så bliver du efterfølgende glad. Tænk også på søde minder og se gamle billeder på mobilen. Du har sikkert oplevet en masse sjovt.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

De driller mig og siger jeg er barnlig og så gider de ikke være sammen.

Det er specielt 5 piger i klassen og jeg er meget ked af det.

Jeg ved ikke hvorfor de driller og siger jeg er barnlig?

Hvad skal jeg gøre, så jeg bliver glad igen?

Kh.

L. pige 12 ½ år.

Svar Hej L.

Jeg kender det rigtig godt. Det bedste er at ignorere dem, for hvis du ikke reagerer, så synes de ikke at det er sjovt mere.

Hvis du har en god ven der går i klassen, så kan du spørge personen om de ved hvorfor de kalder dig barnlig. Ellers må du tale med din lærer og dine forældre om at du bliver drillet. Du skal ikke finde dig i at de er efter dig. Det skal stoppe nu. Bare du husker på, at det ikke er dig der er noget i vejen med. Det er dem der driller, der er noget i vejen med!

Venligste hilsner

Zester 13 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er så træt at skolen - gider den ikke mere...

Har svært ved at komme op om morgenen, og det er sket flere gange, at jeg er blevet hjemme fra skolen.

Min mor ved ikke noget, men skal jeg sige til hende, at jeg hader skolen?

Tror I jeg kan komme til igen at være glad for at gå i skole?

Thor 15 år.

Svar Hej Thor.

Jeg ved ikke hvordan du har det med din klasse socialt, det kunne være fordi du ikke har det så godt i klassen. Jeg synes at du skal prøve at snakke med din mor om det, da hun nok kan hjælpe. Det er vigtigt at du har det godt.

Skolen kan være hård men man må bare prøve at holde ud.

Snak med en lærer, måske ellers er det nok bedst at snakke med din mor.

Jeg håber at det hjælper lidt at snakke med hende.

Ellers må du skrive ind igen.

Victoria 14 år og Frederik 13 år, Børnepanelet.