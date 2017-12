Greve har ikke meget ledig lagerplads tilbage. For at understøtte væksten i Greves erhvervsliv vil Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed gerne høre fra lokale virksomheder, der har ubenyttet plads, som de vil leje ud, hvis de bliver koblet med den helt rigtige lejer. Kristian Kusk, der er terminalchef hos Sügro med lager i Greve, er et eksempel på en udlejer, som via Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoeds indsats er blevet koblet med den helt rigtige lejer.

Hjælp: Har du et ledigt lager?

Vestegnen - 05. december 2017 kl. 16:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går godt for erhvervslivet i Greve, og det er attraktiv at drive virksomhed i kommunen. Mange virksomheder udvider, skaber vækst og nye arbejdspladser. Flere har så meget fart på forretningen, at de vokser ud af rammerne - men de vil gerne blive i kommunen. Samtidig er Greve som erhvervskommune gennem de sidste år blevet kendt som et »hot spot« at etablere sig i, særligt for transport- og logistikvirksomheder. Alt det er medvirkende til, at der er stor efterspørgsel på ledig lagerplads i Greve.

Situationen får nu Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed til at bede lokale virksomheder om at melde tilbage til hende, hvis de har noget ledig lager, som andre kan få glæde af.

»Jeg er næsten dagligt i kontakt med iværksættere og virksomheder, der spørger, om de kan få hjælp til at finde et lejemål på alt fra 300 til 2.000 kvadratmeter lager og nogle gange gerne kombineret med lidt kontor. Det er næsten umuligt at finde. Men jeg ved fra mit netværk og virksomhedsbesøg, at nogle virksomheder med adresse i Greve kan have ledig lagerkapacitet, som de ikke selv udnytter, og som ikke er slået op officielt som ledigt nogen steder,« fortæller Tina Charlotte Koeffoed, der altid tager kontakt til både kommunen og ejendomsmæglere for at hjælpe erhvervslivet med at finde løsninger på deres pladsbehov.

Greves erhvervschef har tidligere haft held med at koble lokale virksomheder med ledigt areal sammen med andre, der vil leje noget i Greve. En af de virksomheder, der gennem Tina Charlotte Koeffoeds indsats fortroligt er blevet koblet med en lejer, er Sügro, der siden 2009 har haft lageradresse på Greve Main 23.

»Jeg blev ringet op af Tina, der havde fået kontakt til en lokal iværksætter angående et lejemål. Han søgte med lys og lygte efter det, vi havde stående tomt. Det vidste Tina fra et virksomhedsbesøg hos os. Vi stod ikke på en brændende platform og skulle leje den ledige plads ud. Men det var helt klart en mulighed,« fortæller Kristian Kusk, der er terminalchef hos Sügro.

»Tina sørgede for, at sagen blev behandlet fortroligt. Vi mødtes med ham. Der var en god kemi mellem os. Vi fandt hurtigt melodien og erkendte, og det var det helt rigtige match. Hans behov og forventninger til pladsen passede helt til vores forretningskoncept og betingelser. Det endte med, at vi åbnede døren for den her lille virksomhed. Det har vi ikke fortrudt. Der er ikke noget bøvl, og vi havde ingen omkostninger ved at indgå lejeaftalen. Vi er glade for at have hjulpet en lokal iværksætter og også ganske godt tilfreds med, at vi ved at udleje pladsen får dækket nogle af vores driftsudgifter til vedligeholdelse af bygningen,« tilføjer Kristian Kusk.

Tina Charlotte Koeffoed opfordrer de lokale virksomheder til at komme på banen:

»Jeg har det skidt med at sige nej til virksomheder, der leder efter ledigt lager. Derfor er min bøn: Kære lokale virksomheder - giv mig et kald, hvis I har noget ledigt stående. Så vil jeg formidle en kontakt mellem parterne,« understreger Tina Charlotte Koeffoed.