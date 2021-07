Se billedserie Clara Windelef og Sofia Bisgaard (th) efter en sejr. Foto: Det Europæiske Volleyballforbund CEV

Historisk medalje i sandet

Vestegnen - 12. juli 2021 kl. 11:56

Mens resten af Danmark var optaget af EM i fodbold, måtte Brøndby Volleyball Klub have flere skærme åbne, da de også i spænding fulgte en af deres spillere, Sofia Bisgaard, som sammen med Clara Windeleff vandt bronze ved beachvolley EM for U20-hold i Izmir i Tyrkiet.

De to unge kvinders resultat er det hidtil bedste for et dansk damelandshold i beachvolley. De gik ubesejrede gennem den indledende pulje, hvor de uden at tabe sæt slog landsholdene fra Kroatien, Norge og Schweitz, hvorved de kvalificerede sig til ottendedels-finalen.

Spillerne lod sig ikke gå på af de uvante høje temperaturer og det blev til endnu en overbevisende sejr over Frankrig med 21-11, 21-15. I kvartfinalen, hvor de mødte Ukraine, skulle der arbejdes noget hårdere for sejren, men alligevel blev det en sejr som aldrig var i fare, med cifrene 21-15, 21-17.

I semifinalen skulle de to danske stortalenter møde Spanien, som er noget mere hjemmevandt i det varme sand. Det blev et brag af en kamp, hvor de berømte små marginaler lidt for ofte faldt ud til spansk fordel og i en intens kamp blev det til et knebent nederlag hvor man måtte helt til 21-23 før Spanierne havde første sæt med de krævede to overskydende point. Andet sæt blev også tæt, men Sofia Bisgaard og Clara Windeleff måtte med 18-21 se sig hensat til at spille bronzekamp.

Det var Holland, der stod på den anden side af nettet i kampen om bronzemedaljerne. Starten på kampen var præget af en del servefejl, som måske skyldtes, at der nu blev kæmpet om metal. Holland fik et lille forspring på tre point og det så længe ud til, at det var Holland der havde styr på begivenhederne, men de danske piger hold hovedet koldt og langsomt gnavede de af forspringet og tog i sidste øjeblik en kneben sætsejr på 21-19 i hus.

Hollænderne, som sikkert også troede at de var på vej til sejr, virkede rystede, mens Sofia og Clara red videre på bølgen og i overbevisende stil tog andet sæt med de knusende cifre 21-11.

Med sejren kunne de under stor jubel få hængt bronzemedaljer om halsen og løfte pokalen for 3. pladsen, i forvisning om, at de har lavet Danmarks bedste resultat på den internationale beach scene.