Herlig video: Gravemaskiner slår katten af tønden

Hos Hovedstadens Letbane er man stolte af at have en masse dygtige folk til at arbejde på letbaneprojektet. Ude på byggepladserne i Glostrup kan man fx være så heldig at støde på graveføreren Per Ovesen fra entreprenørvirksomheden Per Aarsleff, og han er ikke en helt almindelig gravefører. Han har nemlig deltaget i Europamesterskaberne i gravemaskiner flere gange og tilmed også vundet sølv ved Danmarksmesterskaberne to gange.