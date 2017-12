Se billedserie På museet på Mosede Fort kan man opleve tiden omkring 1. verdenskrig.

Her var der ingen julesul

Vestegnen - 20. december 2017

I dag består december for de fleste af en overflod af julefrokoster, fed mad og julegodter, men sådan var det ikke for 100 år siden.

Det kan opleves på museet på Mosede Fort, der fortæller om Danmark i årene 1914-18. For præcis 100 år siden havde krigen raset rundt om os i over 3 år. Krigens parter var udpint af den langstrakte krig og også Danmark var trods neutralitet voldsomt påvirket af krigens ressourcemangel.

Rationering var hverdag for danskerne under 1. verdenskrig, så decembers julesul var kun de færreste forundt. For at sørge for at de mange sultende københavnere også kunne spise sig mætte, åbnede man en række folkekøkkener. For præcis 100 år siden åbnede et folkekøkken i Møllegade på Nørrebro, der kunne levere op til 6000 portioner mad dagligt.

I Folkets Avis fra 5. december 1917 fortælles det, at køkkenet har en spisesal, hvor man kan indtage maden som alternativ til at bringe maden hjem i spande. Folkekøkkenet i Møllegade har også - i modsætning til mange af de øvrige folkekøkkener i byen - ovne og dermed mulighed for at servere stegt mad og ikke kun dampkogte retter. Dagens ret på åbningsdagen var ifølge artiklen: kødsuppe og peberrodskød. »Bedre Kødsuppe og bedre Peberrodskød serveres sikkert ikke i noget Hjem i Danmark,« hedder det i artiklen.

Andre erindringsberetninger fra dengang er dog ikke helt så entydige i forhold til smagsoplevelsen. Peder Strøyer Pedersen (f. 1897) husker folkekøkkenet sådan her:

»Efter fyraften gik jeg til folkekøkkenet og købte et måltid mad der. Det var kommunale spisesteder, der var oprettet for at give den fattigste befolkning lejlighed til at få et billigt måltid varm mad. Prisen var også billig, kun 55 øre for 2 retter mad. Det var altid kogte retter, aldrig stegte sager. Ligegyldigt hvad der stod på menuen, det være sig frikadeller eller bøf, alt var dampkogt og ikke særlig velsmagende. Men bare man kunne blive mæt, så man bort fra den slags.«

Museet på Mosede Fort holder åbent hele vinteren, også i juledagene. Museet har åbent alle dage undtagen mandag og holder kun lukket 24.-26. december og igen 31.12-1.1.