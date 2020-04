Her summer flittige bier

- I øjeblikket har vi i Ishøj Kommune stort fokus på FN's verdensmål, og vi arbejder meget med at passe på kloden og naturen. Det indebærer også, at vi skal passe på bierne og insekterne. Derfor har vi udlagt nogle af vores store græsområder og grøftekanter til vildeng. Og borgerne i kommunen har vist stor opbakning til projektet. De synes, at det pynter i bybilledet og er glade for, at vi gør mere for vores insekter, siger Erkan Yapici, der er formand for klima- og miljøudvalget i Ishøj Kommune.

- Der er et stort behov for at gøre en indsats for at sikre bestøvende insekter som bierne, for de kan have svært ved at finde føde i et landskab, som er blevet påvirket af mennesker. Biernes bestøvning er vigtig for både fødevareproduktionen og plantediversiteten, men der er også en stor værdi i at gøre noget for blomsterrigdommen på offentlige arealer og dermed sende et stærkt signal om, at vi passer på naturen, siger Erkan Yapici.