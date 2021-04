Her skal nærpolitiet ligge

Som del af den politiske flerårsaftale om fremtidens politi skal der oprettes 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet.

Det er nu besluttet, at den ene af de to nye nærpolitienheder på Vestegnen kommer til at ligge i Ishøj Bycenter - tæt på flere af de store boligområder i byen - blandt andet Vejleåparken og Vildtbanegård.

- Vi har vurderet, at placeringen vil være til størst gavn og glæde for borgerne, og det er der nu givet grønt lys for politisk. Dermed kan vi arbejde videre med at finde konkrete lokaler begge steder, siger politidirektør i Vestegnens Politi, Kim Christiansen.

- Jeg ser den nye enhed som et yderligere tiltag oven i alt det gode og borgernære arbejde, vores mange lokalbetjente i forvejen laver i alle politikredsens 11 kommuner. De har fingeren på den lokale puls, er ude i byer, boligkvarterer og skoler i bil, til fods og med mobile politistationer - og det lokale politiarbejde vil fortsætte ufortrødent i hele politikredsen som vores øvrige døgnberedskab og efterforskningsenheder, siger Kim Christiansen.

Den nye nærpolitienhed ventes at åbne i slutningen af året med borgerbetjening mindst 15 timer om ugen.