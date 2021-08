En typisk familie der vil købe et parcelhus på 140 kvadratmeter skal tjene 1.145.554 kr., hvis de vil bo i Hvidovre, viser udregninger fra Realkredit Danmark. Foto: Palle Skov Foto: Palle Peter Skov

Her skal man have områdets højeste indtægt for at købe hus

Vestegnen - 24. august 2021 kl. 06:40 Kontakt redaktionen

En ny opgørelse over, hvad man skal tjene for at kunne købe en bolig i landets kommuner, viser, at Hvidovre er den kommune på Vestegnen, der kræver den højeste indtægt.

1.145.554 kr. skal man tjene.

I det hele taget er det hovedstadsområdet, der kræver flest kroner i lønningsposen. Jyske og fynske kommuner kræver langt mindre husstandsindkomst af boligkøberne Det er Realkredit Danmark, der har set nærmere på, hvad der kræves af indkomst for en typisk familie, hvis den overvejer at købe et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter i alle landets kommuner.

- Ikke overraskende afslører vores beregninger, at der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende familier på tværs af landet, og at hovedstadsområdet sætter sig tungt i toppen af listen over de kommuner, hvor indkomstkravet ved boligkøb er højest, siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Først på 18. pladsen dukker Aarhus op. Den næste jyske kommune, der dukker op på listen, er Skanderborg helt nede som nummer 33, og derefter kommer Silkeborg som nummer 35. Kigger vi mod Fyn, kommer Odense ind som nummer 37 på listen.

Fakta: Så meget skal huskøbere på Vestegnen tjene Hvidovre: 1.145.554 kr.

Rødovre: 1.137.375 kr.

Glostrup: 971.723 kr.

Brøndby: 961.150 kr.

Vallensbæk: 951.940 kr.

Albertslund: 869.023

Høje-Taastrup: 846.205 kr.

Ishøj: 827.993 kr.



Kilde: Realkredit Danmark

Dyreste kommuner kræver omkring 2 mio. kr. Højest indkomstkrav til familien finder man i Frederiksberg og Gentofte kommuner, hvor familien i dag skal have en årlig indkomst i omegnen af henholdsvis 2.220.000 kr. og 1.865.000 kr. Københavns kommune placerer sig også helt i top på en tredjeplads. Her har familieindkomsten passeret 1.570.000 kr.

Rødovre er med i toppen Der er nu hele 13 kommuner i landet, hvor indkomstkravet til familien har rundet 1 mio. kroner. På Vestegnen gælder det også Rødovre, hvor man skal tjene 1.137.375 kr.

I den billige ende af skalaen finder vi kommuner som Tønder, Morsø og Lolland, hvor familien 'blot' behøver en indkomst på i omegnen af 620.000 kroner for at kunne købe et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter. Det svarer til en månedlig bruttoindkomst på godt 26.000 kroner pr. voksen i familien.

Og forskellen mellem billigste og dyreste områder, mellem by- og landdistrikter, er vokset kraftigt i en årrække, konkluderer Realkredit Danmark og Home.

Ikke boligprisfest alle steder

Ifølge Home viser kommunelisten, at der er store dele af landet, hvor man slet ikke kan nikke genkendende til overskrifter fra det seneste års tid som 'boligprisfest' og 'boligmarkedet går amok'.

- De voldsomme prisstigninger er langt hen ad vejen et storbyfænomen. Boligmarkedet er mange steder i provinsen langt mindre hektisk, siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

På landsplan er huspriserne steget ca. 13 % det seneste år, men langt mest i København og kommunerne omkring, viser Home Boligbrief for juli.