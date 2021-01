Her skal der vaccineres søndag

Som bekendt var de to plejecentre i Ishøj - Kærbo og Torsbo - blandt de første i landet, hvor beboere og personale fik et stik vaccine. Det skete den 27. december.

Personale med tæt borgerkontakt på de pågældende ældrecentre får også mulighed for at blive vaccineret på dagen.

Også på Glostrup Kommunes tre plejecentre - Dalvangen, Hvissinge og Sydvestvej - vil der blive vaccineret søndag den 3. januar, oplyser Glostrup Kommune. Det var egentlig meningen, at det skulle ske den 5. januar, men sundhedsministeriet har ønsket, at vaccinationerne fremskyndes, for så hurtigt som muligt at få effekt og beskyttelse af vaccinen.