Her misser drengene HPV-vaccinen: Snart sidste frist

07. juni 2021

Drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 har fået et midlertidigt tilbud om at blive vaccineret gratis mod HPV. Men kun seks ud af ti har fået første stik. En rundspørge viser, at hver femte i københavnsområdet enten er i tvivl eller ikke takker ja til vaccinen.

Hvis drengene fra de berørte årgange skal nå at få vaccinen gratis, skal de have første stik senest 1. juli.

Specielt på Vestegnen er tilslutningen til HPV-vaccinen lav. Ishøj, Alberslund og Brøndby er tre af de kommuner i landet, hvor færrest piger er blevet vaccineret, når de fylder 15 år. Landsgennemsnittet er på 76%. I de tre kommuner er henholdsvis 69%, 69% og 62% af pigerne blevet vaccineret.

- Jeg ved ikke, om det er et problem, siger borgmester i kommunen Ole Bjørstorp (S) og peger på en mulig årsag:

-Jeg tror, at når vi ligger lavere, er det kulturelt bestemt. Mange indvandrerfamilier er ikke begejstrede for det og afholder måske børnene fra det, sagde borgmesteren til Berlingske sidste år.

Ringe viden om HPV I en ny rundspørge har Kræftens Bekæmpelse undersøgt danskernes holdning til og viden om HPV-vaccination. Den viser, at det er langt fra alle, der ved, at HPV-vaccination også beskytter drenge mod flere sygdomme. Mens stort set alle ved, at HPV-vaccination beskytter kvinder mod livmoderhalskræft, er det kun syv ud af ti, der ved, at vaccinen beskytter mod analkræft.

Om HPV-vaccine til drenge - I Danmark tilbydes HPV-vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet til alle 12-årige drenge og piger.



- Tilbuddet til drenge blev indført i 2019 og omfatter ikke drenge født før 1. juli 2007. Derfor har drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 fået et midlertidigt tilbud om gratis HPV-vaccination.



- Otte ud af ti af de 12-årige drenge har allerede fået første stik af vaccinen, mens kun ca. seks ud af ti af drengene med det midlertidige tilbud har fået det første stik. Og for denne gruppe er fristen den 1. juli i år, hvis de skal nå det, inden tilbuddet udløber i udgangen af 2021.



Hvert år behandles 8.000 drenge og mænd for kønsvorter i Danmark. Men kun fire ud af ti ved, at vaccinen også beskytter mod kønsvorter. Faktisk beskytter HPV-vaccinen i op mod 90 pct. af alle tilfælde af kønsvorter. Og skønt kønsvorter ikke er farlige, kan de være meget ubehagelige. Blandt drenge født i 2008, er opbakningen til at få vaccinen næsten på samme niveau som pigerne i samme årgang. Men drengene, der får det midlertidige tilbud mangler i stor stil, men har altså stadig mulighed for at nå at få et stik.

Ville være ubærligt - Det er vigtigt, at vi får fortalt de 14-15-årige drenge og deres forældre om det midlertidige tilbud, inden det er for sent. Det ville være ubærligt, hvis en dreng og hans forældre ikke har kendt til tilbuddet, og drengen så senere i livet får en kræftsygdom, der kunne have været undgået med HPV-vaccination, siger overlæge Janne Bigaard fra Kræftens Bekæmpelse.

