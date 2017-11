Vestegnens Politi lukkede den 3. november Bandidos-huset på Kirkegade i Hvidovre. Lukningen blev siden forlænget frem til 1. december. Nu har Hvidovre Kommunalbestyrelse besluttet at følge op med et samlingsforbud.

Send til din ven. X Artiklen: Her må rockerne heller ikke være Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her må rockerne heller ikke være

Vestegnen - 29. november 2017 kl. 15:30 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nøjagtig som det var tilfældet i Rødovre, så brugte også lokalpolitikerne i Hvidovre tirsdag aften på at vedtage et samlingsforbud rettet mod et rocker-klubhus.

De næste tre måneder er det forbudt for Bandidos at samle sig i ejendommen Kirkegade 8 i Hvidovre, som i mange år har fungeret som klubhus for gruppen. Overtrædelse af det nye samlingsstedsforbud kan udløse op til fire måneders fængsel.

Vestegnens Politi lukkede den 3. november Bandidos' klubhus i Hvidovre, og borgmester Helle Adelborg besluttede kort efter at igangsætte en undersøgelse af muligheden for at etablere et længerevarende forbud mod at samles i Bandidos' klubhus i Kirkegade.

Kommunens jurister har vurderet, at der på baggrund af hændelser registreret af politiet og kommunen er grundlag for at udstede et samlingsstedsforbud. Det er blandt andet hændelser som overtrædelser af våbenlovgivningen og loven om euforiserende stoffer, ligesom der har været støjgener, færdselsmæssige gener, nabokonflikter og generel utryghed i området over Bandidos MC's tilstedeværelse i ejendommen på Kirkegade 8.

Alt sammen fører nu til, at Bandidos de næste tre måneder ikke må benytte eller forsamle sig i den ejendom, de siden 2002 har benyttet som klubhus. En overtrædelse af forbuddet udløser bøder og op til fire måneders fængsel.

»Politiet har i begyndelsen af november lukket klubhuset indtil 1. december, og nu følger vi op i kommunalbestyrelsen. Vi mener, at det er vigtigt at skabe tryghed for de af vores borgere, som bor og færdes i området. Derfor nedlægger vi nu et samlingsstedsforbud, som betyder, at Bandidos MC ikke må benytte klubhuset i Kirkegade i de næste tre måneder,« siger Helle Adelborg, der har opbakning fra en enig kommunalbestyrelse.

Forbuddet træder i kraft 1. december, når politiets midlertidige forbud udløber, og efter tre måneder skal Hvidovre Kommune igen vurdere, om der skal gives et nyt samlingsstedsforbud.

Da ejendommen i Kirkegade blev lukket ned af Vestegnens Politi i begyndelsen af november, var det et led i en større aktion mod bandegrupperinger, og flere andre klubhuse på Sjælland blev lukket ved samme lejlighed - blandt andet i Rødovre og Brøndby. Det skyldes især en bekymring for, at konflikten mellem Satudarah og Bandidos kan udvikle sig.

Da Vestegnens Politi forlængede lukningen af Bandidos-huset i Hvidovre, skete det på baggrund af en række hændelser. Der blev blandt andet fundet mærker efter skud, og der har også været et tilfælde med kvalificeret ildspåsættelse, hvor der kom sodskader på tag og bygning, og hvor der blev fundet en knust molotovcocktail foran bygningen.

Da Vestegnens Politi besluttede at lukke Bandidos-huset på Kirkegade i Hvidovre, lagde man vægt på, at ejendommen er beliggende i et beboelsesområde, ligesom der ligger to skoler og en børnehave tæt på ejendommen.

relaterede artikler

Rockerklubhuse fortsat lukket 17. november 2017 kl. 11:58