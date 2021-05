I vestegnskommunerne må mange borgere gå til læge i en anden kommune. Region Hovedstaden er det område i landet, hvor flest hvor flest patienter kommer fra andre kommuner. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Her må flest tage til lægen i en anden kommune

Vestegnen - 11. maj 2021

Antallet af patienter hos de praktiserende læger som bor i en anden kommune, end der hvor praksis er beliggende i, er steget med 44 pct. pr. læge siden 2011. Patienter fra andre kommuner udgør nu 13 pct. af alle patienter.

Det område i landet, hvor flest patienter kommer fra andre kommuner, er Region Hovedstaden. Her er omkring hver femte patient fra en anden kommune. Det er den højeste andel på landsplan.

I vestegnskommunerne ses denne udvikling også udpræget. I Vallensbæk Kommune kommer mere end halvdelen af patienterne fra andre kommuner mens det er over hver tredje i Albertslund, Glostrup, Brøndby og Rødovre.

Lægemangel Det kan være et udtryk for lægemangel, at flere patienter har læge i en anden kommune end hjemegnskommunen. Antallet af praktiserende læger er faldet markant de seneste år, mens antallet af borgere er steget. Samtidigt sker der en stigning i antallet af patienter med kroniske lidelser. Både fordi der bliver flere ældre borgere, og fordi nye behandlingsmuligheder gør, at mange lever i længere tid med deres sygdom.

Derfor har en tiltagende del af befolkningen behov for hyppigt at se deres praktiserende læge. Når en praktiserende læge har mere end 1.600 patienter tilknyttet, kan lægen lukke for tilgang af patienter. I gennemsnit havde hver læge i 2020 1.643 patienter, samtidig havde 56 pct. af alle praksis lukket for tilgang af nye patienter.

Hvis der er mange lukkede praksis i et område, er det et udtryk for lægemangel. Patienterne må dermed søge længere væk fra deres bopæl for at finde en åben praksis.

Forslag til initiativer For at give alle danskere frit lægevalg igen og muligheden for at få kortere afstand til lægen, foreslår Praktiserende Lægers Organisation (PLO) på linje med Lægeforeningen, flere initiativer til at gøre op med lægemanglen:

Det handler fx om at fastholde ældre praktiserende læger i området truet af lægemangel, blandt andet ved at give støtte til at lægerne kan ansætte praksispersonale og til modernisering af lokalerne.

PLO foreslår også initiativer målrettet de almenmedicinere, der i dag arbejder på sygehusene, for at lokke dem ud i almen praksis. Der skal fortsat uddannes flere speciallæger i almen medicin, og så bør uddannelsen omlægges, så lægerne er mere tid ude i klinikken fremfor på hospitalet under deres hoveduddannelse.

Andel patienter fra andre kommuner fordelt på kommuner Albertslund, 2011: 25%, 2020: 33%

Brøndby, 2011: 21%, 2020: 29%

Glostrup, 2011: 28%, 2020: 33%

Hvidovre, 2011: 11%, 2020: 17%

Høje-Taastrup, 2011: 12%, 2020: 17%

Ishøj, 2011: 15%, 2020: 22%

Rødovre, 2011: 21%, 2020: 32%

Vallensbæk, 2011: 45%, 2020: 52%