Her ligger 350 kilometer hyldearkiv sikkert gemt

Borgmester Pernille Beckmann har på et virksomhedsbesøg fået historien om, hvordan Iron Mountain i Greve lever af at passe godt på erhvervslivets dataarkiver.

Hvis man ikke lige ved det, bemærker man ikke som forbipasserende, at et af Greves centralt beliggende industrikvarterer huser en global virksomhed, der opbevarer, beskytter og styrer en kæmpe mængde information og aktiver for organisationer i hele verden.

Her ligger 350 kilometer fysiske arkiver sikkert gemt. Kontor- og lagerbygningen på Greve Main 20 er videoovervåget og ligger tilbagetrukket fra vejen bag en indhegning med et højt, gråt jerngitter og port, som man ikke uden videre får lov at passere. Domicilet er arbejdsplads for 25 medarbejdere, der arbejder med at håndtere og arkivere hundredvis af virksomheders data og originaldokumentation - lige fra vigtige forretningsoplysninger, til geologiske prøver, medicinske forskningsundersøgelser og finkunst til originale optagelser af værdsatte kunstnere.

På et virksomhedsbesøg en tidlig morgen i maj besøgte Greves borgmester Pernille Beckmann virksomheden Iron Mountain, og her mødte hun den adm. direktør Claus Jensen og key account manager Troels Lucas. De fortalte historien om, hvordan Iron Mountain lever i bedste velgående med at hjælpe andre virksomheder og offentlige organisationer med blandt andet at passe på deres data.

Virksomheden er for et par år siden fusioneret med virksomheden Recall, der tilbage i 2003 modtog Greve Erhvervspris.

- I dag er vi en del af en international koncern med 26.000 medarbejdere globalt. Vores historie går helt tilbage til 1951, hvor stifteren Herman Knaust i Livingston i New York stoppede med at dyrke champignon under jorden i en jernmine, da han i stedet fik ideen om at bruge minen som et atomsikret lager til dokumenter under den kolde krig. Vores eksistensberettigelse den dag i dag er at gøre os fortjent til, at vores kunder trygt kan stole på, at vi beskytter deres værdier og hjælper dem med at indfri deres potentiale, fortalte adm. direktør Claus Jensen og uddybede:

- Vores løsninger omfatter udover opbevaring og dokumenthåndtering også verdens sikreste cloud-løsning, konsulenttjenester og sikkerhedsmakulering. Vi investerer løbende i den nyeste sikkerhedsteknologi inden for brand, og indbrudssikring. Derfor kan vi fremvise en række certificeringer på vores høje sikkerhed.

Claus Jensen afslørede af sikkerhedshensyn ingen navne på Iron Mountains kunder. Men han lagde heller ikke skjul på, at virksomheden har kunder over hele verden fordelt på blandt andet banker, medicinalfirmaer, it-selskaber, advokatkontorer og forskellige offentlige kunder.

- Det er fx ekstremt vigtigt for vores medicinalkunder, at al medicin er gennemtestet, og at forskningen er til at stole på. Derfor hjælper vi disse kunder med, at de kan gå tilbage og tjekke samt dokumentere, hvad der er sket for flere år siden. Vi gemmer data om test af et medicinalprodukt i minimum 25 år efter, at produktet er taget af markedet. Af hensyn til sikkerheden er alt materiale anonymiseret i et kaotisk lagringssystem hos os. Skulle det lykkedes at bryde ind, så er det som at lede efter en nål i en høstak at finde frem til det man leder efter, understregede Claus Jensen.

Key account manager Troels Lucas supplerede:

- Vi har vores egen kurertjeneste i specialsikrede varevogne til at hente og aflevere data hos vores kunder, og vi gennemfører sikkerhedstjek af alle medarbejdere og uddanner dem løbende i informationssikkerhed. Vi sender også sikkerhedsundersøgelser til tredjeparter for at forbedre vores sikkerhedskultur. I dag er vi blandt branchens førende og betjener 230.000 kunder i mere end 50 lande på fem kontinenter.

Troels Lucas fortalte, at selvom mængden af fysiske arkiver mindskes fremover, vil behovet for at kunne arkivere data sikkert digitalt og i overensstemmelse med persondataforordningen GDPR være tiltagende:

- Vi forventer et tiltagende behov for vores digitale løsninger til at håndtere og opbevare erhvervslivets data sikkert fra fødsel til død. Hos mange af vore kunder er deres fysiske arkiver faldende eller stagnerende. Det betyder, at outsourcing af arkivdrift er en kontinuerlig bedre og mere økonomisk løsning, hos en partner som Iron Mountain, der har fokus og hjælper til med en stringent håndtering og dermed til at være i compliance i henhold til lovgivningen. Vi er bestemt ikke færdige med at vækste.