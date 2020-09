Der er mange muligheder for at få taget en coronatest. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Her kan man få en coronatest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan man få en coronatest

Vestegnen - 21. september 2020 kl. 08:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Vestegnen er der flere muligheder for at få taget en test for coronavirus - og nye steder dukker hele tiden op. Der bliver nemlig løbende oprettet mobile testcentre rundt om i byerne.

Testning for coronavirus er et frivilligt tilbud til alle symptomfri borgere over to år. Testcenter Danmark driver og bemander de stationære corona-testcentre samt mobile testcentre i Region Hovedstaden.

Alle borgere, der er fyldt to år, kan blive testet. Testkapaciteten er størst i de stationære testcentre, så myndighederne opfordrer til, at man bestiller tid i et af disse testcentre. De mobile testcentre er hovedsageligt beregnet på at komme ud i nærområder, hvor borgerne naturligt færdes, eller til områder med højt smittetryk.

På Vestegnen er der et stort stationært testcenter - Testcenter Friheden - som er placeret på parkeringspladsen ved Friheden Station i Hvidovre. Testcentret er åbent alle dage fra kl. 9 - 17. Testen kræver forudgående tidsbetilling på www.coronaprover.dk

I Brøndby er der åbnet et midlertidigt stationært testcenter. Det ligger ved kulturhuset Brønden i Brøndby Strand Centrum. Også her er der åbent alle dage fra kl. 9-17.

Mobile testcentre De mobile testcentre tager rundt til fx indkøbscentre, foreninger, boligområder og andre steder, hvor der er behov for at kunne blive testet. Testcentret tager imod borgere og turister, der er fyldt to år. Det kræver ikke forudgående tidsbestilling. Der er begrænset kapacitet - sidste podning foretages kl. 16 (eller andet angivet tidspunkt) uanset kø. Vil man ikke stå i kø, kan man booke en tid i et af de faste testcentre.

Fra mandag den 21. til fredag den 25. september fra kl. 10 - 16 er der et mobilt testcenter ved City 2/Copenhagen Designer Outlet i Taastrup. Man finder testcentret lige inden for hovedindgangen til Copenhagen Designer Outlet over for Nike.

I uge 41 rykker et mobilt testcenter til Albertslund.

Mandag den 5. til tirsdag den 6. oktober kl. 10 - 16 er det i beboerlokalet i Kanalens Kvarter 198.

Onsdag den 7. til torsdag den 8. oktober kl. 10 - 16 er det i fælleshuset i Blokland, Blokland 34A.

Fredag den 9. oktober kl. 10 - 16 er det i Frivilligcentret i Albertslund Centrum, Bygangen 25, 1.