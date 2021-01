Der er mange muligheder for en coronatest i weekenden. Foto: Region Hovedstaden / Lars Wallin

Her kan du blive testet i weekenden

Myndighederne opfordrer konstant til, at vi alle sammen lader os teste for coronavirus, så eventuelle smittekæder kan blive brudt. Test udgør dermed en væsentlig del af kampen mod Covid-19.

I denne weekend er der mange muligheder for at få en test på Vestegnen.

Der er også et fast testcenter i Ballerup - på adressen Energivej 50, Ballerup. Her er der åbent alle dage fra kl. 9-17.

Her skal man ikke bestille tid, det er bare at møde op. Til gengæld skal man være forberedt på, at der i perioder kan opstå kø.