Hvis man bor på Vestegnen, er politigården i Albertslund stedet at aflevere pebersprays i en overgangsperiode fra 1. februar til 31. marts 2021. Pebersprays er via en ændring af våbenloven nemlig ulovlig fra 1. februar 2021. Foto: Kenn Thomsen

Her kan du aflevere din peberspray

På Vestegnen betyder det, at afleveringsstedet for pebersprays er hos Vestegnens Politi på Albertslund Politigård, der ligger på Birkelundsvej 2 i Albertslund.

Det er en ændring af våbenlovgivningens bestemmelser om peberspray, der træder i kraft 1. februar 2021. Ændringen betyder, at det igen bliver ulovligt at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse.

Der indføres med lovændringen en overgangsperiode på to måneder, hvor du lovligt kan aflevere din peberspray hos politiet. Derfor vil det også være lovligt at transportere peberspray med henblik på at aflevere den på et af politiets afleveringssteder i perioden 1. februar til 31. marts 2021. Transporten skal ske direkte fra hjemmet til nærmeste afleveringssted, og der vil ikke kunne gøres andre ærinder under tranporten.