Her kan borgerne hente blomstereng hos kommunen

- Men faktisk kom idéen til vores egen lokale frøblanding for nogle år siden, og frøposerne skulle have været uddelt på et borgermøde om klima sidste forår. Men på grund af corona blev det aflyst. Så denne sommer skal vi sammen få Hvidovre til at blomstre mere end nogensinde før. I kommunalbestyrelsen håber vi, at den fælles indsats sætter varige spor, så biodiversitet kommer til at stå højt på dagsordenen også i de private haver. At skabe mere plads til liv og mangfoldighed for planter, insekter og dyr er en vigtig del af indsatsen for at bremse klimaforandringerne. Og så bliver man altså også så glad af alle de blomster, lyder det fra borgmesteren.