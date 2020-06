Se billedserie Fra venstre Glostrups borgmester John Engelhardt, direktør for Hovedstadens Letbane Louise Høst, og Brøndbys borgmester Kent Magelund. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Her formes letbanen

Vestegnen - 28. juni 2020 kl. 10:35 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver arbejdet intensivt på byggepladsen i Glostrup/Brøndby, hvor letbanen skal føres over jernbanen. To borgmestre besøgte byggepladsen forleden.

Der har været gravet en hel del rundt om på Vestegnen i forbindelse med letbanen, der skal køre sin første tur i 2025. Det har dog mest været i forbindelse med omlægning af forsyningsledninger i jorden, omlægning af veje, nedrivning af bygninger mm.

Det store anlægsarbejde i området ved Glostrup Station er et af de første, hvor der er tale om egentlig byggeri af letbanen. Samtidig er det et af de mest komplicerede projekter.

Letbanen skal på nye stålbroer føres hen over jernbane og veje, ved siden af den nuværende bro på Søndre Ringvej. Og der skal bygges ramper, som letbanetoget kan køre på på begge sider af broerne.

Det samlede projekt ligger i både Brøndby og Glostrup, så borgmester John Engelhardt fra Glostrup og borgmester Kent Magelund fra Brøndby tog en coronahilsen på kommunegrænsen, da de forleden besøgte byggepladsen sammen med direktør for Hovedstadens Letbane, Louise Høst.

Ordentlige vilkår De to borgmestre fik dels en rundvisning på byggepladsen, dels en orientering om den rettighedskampagne, som kører ude på alle letbanens byggepladser i samarbejde med entreprenørerne Per Aarsleff A/S, CG Jensen A/S og M.J. Eriksson A/S.

Der er tale om en kampagne, som oplyser medarbejderne om deres rettigheder, samt hvordan de selv kan være med til at sikre, at deres løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt. Et tema, som letbanens ejere har stærk fokus på.

Letbanedirektør Louise Høst fortalte, at der kun har været få problemer med arbejdsklausulerne. Hovedstadens Letbane tjekker konstant, at vilkår og regler bliver overholdt - blandt andet så der ikke opstår unfair konkurrence mellem de firmaer, der er involveret i projektet.



Der er gang i anlægsarbejdet ved Søndre Ringvej i Glostrup.



Skal krydse Ring 3 Letbanen skal køre langs med Ring 3. Udgangspunktet er Ishøj, og så skal letbanen passere Vallensbæk, Brøndby, Glostrup/Albertslund og Rødovre, inden den fortsætter mod Lundtofte.

På den største del af strækningen, skal letbanen køre i den vestlige side af Ring 3.

Umiddelbart før broen over jernbanen, skal letbanen krydse over til den østlige side af Ring 3. Derefter skal letbanetogene køre på de nye broer henover Banemarksvej/Stationsparken og jernbanen, nedad på en rampe mod Sydvestvest, og videre mod Glostrup Station, hvor letbanestationen er placeret.

Fra Glostrup Station kører letbanen tilbage via Sydvestvej, og skal krydse Ring 3, så letbanetogene kommer til at køre i midten af Ring 3 det sidste stykke op mod og igennem ringvejskrydset. Letbanen skal så krydse Ring 3 til den vestlige side umiddelbart før letbanestationen ud for Rigshospitalet Glostrup.

- Der er en relativ blød bund her i området, og det ligger lavt, så i øjeblikket er vi i gang med at forbelaste jorden, så der er helt fast grund, når letbanen og dens spor skal anlægges, fortæller byggepladsleder Cihad Dönmez fra Hovedstadens Letbane.

Det foregår ved hjælp af store sandpuder, der trykker den underliggende jord. Sandpuderne giver samtidig et indtryk af, hvor ramperne kommer til at ligge.







Også på andre måder er hele projektet ganske udfordrende. Der skal arbejdes tæt på jernbanen, og på et tidspunkt skal letbanebroerne hejses på plads - og det kan ikke ske, mens der kører hverken fjerntog eller S-tog.

Det kræver, at man nøje overholder tidsplanen.

- Et stop af fjerntogene kræver et par års varsel. Der er lidt større fleksibilitet, når det drejer sig om S-togene, men der er alligevel tale om lange varsler, understreger Cihad Dönmez.

Ombygning af stort kryds Borgmestrene var også forbi ringvejskrydset, som ikke alene er Danmarks mest trafikerede vejkryds - det er også et sted med rigtig mange forsyningsledninger.

Det store anlægsarbejde har dog ikke givet de helt store problemer.

- I forhold til, hvor stort et projekt det er, så synes jeg det er gået ok, blandt andet med trafikafviklingen, lød det fra Glostrups borgmester John Engelhardt.

Selvom han også var klar over, at letbanebyggeriet både kan høres og ses af borgerne i "hans" kommune.

Hovedstadens Letbane fremhævede i øvrigt under borgmesterbesøget på byggepladsen, at man har haft et rigtig godt samarbejde med kommunerne om at finde løsninger på de praktiske problemer, der er opstået.