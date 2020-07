Se billedserie Rejsegildet på letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter foregik i en værkstedsgrav til letbanetogene. Oven på graven lægges der skinner, og det er så muligt at foretage service og reparationer stående under letbanetogene. Foto: Hovedstadens letbane / Ditte Valente.

Her får letbanen natlogi

Vestegnen - 08. juli 2020 kl. 18:35 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da fire Vestegns-borgmestre forleden var fælles om at hejse rejsegilde-kransen til letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter, var det en milepæl for hele letbaneprojektet.

Når letbanen begynder at køre i 2025, så vil den være i drift det meste af døgnet.

Der er dog en periode om natten, hvor letbanen ikke kører, og her vil togene holde på kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup. Det er herfra togene kører ud til endestationerne om morgenen, og det er her de sidste tog om aftenen/natten kører til.

Forleden var der rejsegilde på kontrol- og vedligeholdelsescentret, der ligger i Glostrup på hjørnet af Nordre Ringvej og Ballerup Boulevard.

Ligesom ved det første spadestik for et års tid siden, skulle borgmestrene samarbejde - denne gang om at hejse kransen op. Så borgmestrene Steen Christiansen fra Albertslund, John Engelhardt fra Glostrup, Ole Bjørstorp fra Ishøj og Helle Adelborg fra Hvidovre hev i rebene og fik kransen til tops i det kæmpemæssige byggeri, som Vestegns-virksomheden CG Jensen er entreprenør på.

Flere Vestegnsborgmestre var med ved rejsegildet på letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter. Her er det fra venstre Albertslunds borgmester Steen Christiansen, Glostrups borgmester John Engelhardt og Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Nye arbejdspladser I bund og grund er det et markant tværpolitisk træk gennem mange år, der har realiseret visionen om en letbane på tværs af Vestegnen.

Det mange milliarder dyre projekt vil ikke alene give borgerne på Vestegnen bedre kollektiv trafik. Letbanen betyder også mange nye arbejdspladser og store investeringer, påpegede Glostrups borgmester John Engelhardt ved rejsegildet.

- Lige nu står vi på en af de nye arbejdspladser, som fra 2025 kommer til at beskæftige et sted mellem 200 og 300 nye medarbejdere. Og letbanen kommer til at skabe mange andre nye arbejdspladser her i Glostrup, sagde John Engelhardt.

- Jeg ved, at tendensen er den samme i de andre letbanekommuner. I oplever også en større interesse fra virksomheder og investorer, der er begyndt at melde sig på banen for at bygge og udvikle, tilføjede Glostrups borgmester.

John Engelhardt fortsatte:

- Letbanen binder vores kommuner sammen, og den kommer til at gøre livet lettere for tusindvis af vores borgere, uanset om de skal på arbejde, på uddannelse, til fritidsaktiviteter, på hospitalet, eller ud for at nyde natur eller kultur.

Samtidig er letbanen, med Glostrup-borgmester John Engelhardts ord, det stærkeste kort, når mennesker skal flyttes fra bilen og over i den kollektive trafik, for at reducere trængslen på vejene.

Letbanens hjerte Kontrol- og vedligeholdelsescentret bliver hjertet i Hovedstadens Letbane. Her sker den løbende vedligeholdelse, rengøring og parkering af letbanetogene, når de ikke er i drift. Desuden vil kontrol- og vedligeholdelsescentret huse administration og faciliteter for letbanepersonalet.

Hovedstadens Letbane vil fra starten råde over 29 tog, og det er planen, at de 25 af dem vil være at finde ude på skinnerne. De sidste er blandt andet i beredskab, hvis der skulle ske et nedbrud, eller tog skal igennem større reparationer.

På den 45.000 kvadratmeter store grund er der plads til, at alle letbanetog kan holde natten over.

Der vil ikke holde letbanetog ved endestationerne. Når det sidste aften/nattog har sat de sidste passagerer af på Ishøj Station, så kører letbanetoget tilbage til kontrol- og vedligeholdelsescentret.

Letbanen på Vestegnen Letbanen strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.

Letbanen ventes at skulle betjene 13-14 millioner passagerer om året.

Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage.

Letbanens tophastighed ligger på 70 kilometer i timen, men gennemsnitsfarten vil være på cirka 30 kilometer i timen, inkl. stop ved stationer. Det vil sige, at turen fra Ishøj til Lundtofte vil tage cirka en time.

Letbanen vil køre på strøm, som er én af de mest miljøvenlige ressourcer.

Letbanetogene vil have plads til cirka 260 passagerer. Det svarer til passagererne i cirka fire bybusser.

Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende letbanestationer, nemlig Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.

Ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane er Region Hovedstaden, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Rødovre Kommune, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Hvidovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune.

Letbanen skal anlægges af de danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Transportsystemet (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens Mobility og Aarsleff Rail, og drift og vedligehold skal varetages af Metro Service.

Selve kontrol- og vedligeholdelsescentret, der har fem spor under tag, er på 7.000 kvadratmeter, plus en vaskehal til togene på cirka 400 kvadratmeter.

Når letbanetogene kommer ind, vil de blive tjekket og gennemgået, så de er klar til næste dag.

I tilknytning til faciliteterne til vedligeholdelse og reparation ligger kontrolcentralen, hvor hele driften af letbanen styres fra. Den vil være bemandet døgnet rundt.

Kontrol- og vedligeholdelsescentret vil også huse letbanens administration, og vil have faciliteter til cirka 250 medarbejdere - det er fx kantine, omklædning og bad.

